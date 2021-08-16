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16.08.2021 10:34

1 сентября для вашего супергероя! Участвуйте в акции "Дети вместо цветов" с фондом "Алеша" и подарите своему ребенку праздник

Прием заявок на "Дети вместо цветов" стартовал. А значит вы прямо сейчас можете стать участником масштабной и самой доброй акции российских школьников. Спасите жизнь, научите своего ребенка добру и станьте частью большого праздника вместе со всей страной.

На этом сюрпризы не заканчиваются! Весь класс, участвующий в "Дети вместо цветов" с фондом "Алеша", получит подарки. И в этом году организаторы обещают, что подарков станет больше, они будут еще интереснее и полезнее для школьника. Чтобы узнать подробнее, переходите на страницу акции.

Суть "Дети вместо цветов" в том, чтобы подарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства направить на лечение ребенка с тяжелым заболеванием. В этом году школьники помогут второкласснице из Калининграда - Кире Соколовой. У Киры редкая аномалия сосудов. Из-за нее девочка может лишиться ноги. Ее спасет дорогая операция, на которую у родителей нет средств.

В 2021 году "Дети вместо цветов" будет проходить уже в 8 раз. И каждый раз акция становилась настоящим праздникам для всех участников - школьников, учителей, родителей. А еще приносила очень много добра, помогала детям, спасала жизни.

Станьте частью этого большого доброго дела прямо сейчас и получите подарки от фонда! От этой замечательной возможности вас отделяют всего пара кликов и минута вашего времени - столько в среднем занимает оформление заявки.

Вот самая короткая инструкция для участников:

1.На странице выберите формат участия и оставьте заявку.

2.Купите учителю 1 букет от класса.

3.Сэкономленные средства переведите на лечение Киры Соколовой.

4.Получите яркие и полезные подарки.

5.У вашего ребенка будет настоящий праздник!

Сделать доброе дело и спасти жизнь ребенка действительно можно так просто! Ни в коему случае не откладывайте это доброе дело на потом, ведь количество подарков, к сожалению, ограничено. Ваша заявка на участие в "Дети вместо цветов" с фондом "Алеша" - это ваш билет на самую добрую школьную линейку 2021 года!

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