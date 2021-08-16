Американские военные убили несколько человек в аэропорту Кабула

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd — Jawad Sukhanyar (@JawadSukhanyar) August 16, 2021

Как минимум несколько граждан Афганистана погибли в результате стрельбы, которую открыли по людям военные США в аэропорту Кабула. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что большая толпа прорвалась на ВПП аэропорта Кабула, после чего американские солдаты стали стрелять в воздух. Это произошло на фоне захвата столицы Афганистана движением "Талибан" (запрещено в России как террористическое).