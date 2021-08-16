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16.08.2021 19:47
Рубрика: В мире

Байден выступит с речью о ситуации в Афганистане

Текст: Юрий Когалов

Белый дом анонсировал выступление президента США Джо Байдена по ситуации в Афганистане. Как отмечается в распространенном сообщении, глава государства сделает заявление по возвращении в Вашингтон из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Изначально в сегодняшнем графике американского президента обращение к согражданам не значилось. Изменения были внесены с последний момент. По некоторым данным, выступить с речью по ситуации в Афганистане Байдена призвали как республиканцы, так и демократы.

Напомним, после объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск талибы развернули наступление на правительственные силы. 15 августа движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о взятии под свой контроль всей территории страны. Западные страны приступили к эвакуации своих дипломатов. Афганистан в настоящее время можно покинуть только через кабульский аэропорт, который охраняется военными из США, Британии и Турции. Воздушное пространство над столицей открыто только для военных самолетов.

Совет Безопасности ООН провел в понедельник заседание, посвященное ситуации в Афганистане.

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