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16.08.2021 12:48
Рубрика: Общество

В Арктике обнаружили бактерии, которые разлагают нефть и солярку

Текст: Юлия Мякишева

Бактерии, живущие у берегов полуострова Лабрадор, способны жить в сильно загрязненных нефтью и дизельным топливом водах, а также снижать концентрацию алканов и полиароматических углеводородов, то есть могут разлагать топливо.

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Канадских ученых озаботило то, что из-за потенциальной добычи нефти и увеличения судоходства в регионе разливы топлива становятся все более вероятными. Кроме того, побережье, где проходило исследование, является важным для коренных народов, поскольку океан является для них источником пищи. Биологи решили изучить реакцию микробиома на такие происшествия. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Так, неожиданные способности были выявлены у ряда бактерий, например Paraperlucidibaca и Cycloclasticus Zhongshania. Гены бактерий проанализировали путем секвенирования - это такой метод, когда ДНК случайным образом разрезается на множество мелких фрагментов, а потом каждый участок читается по отдельности и устанавливается последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. Этот метод хорош для вычисления мутаций или структурных изменений.

Как передает Science Daily слова соавтора исследования, профессора университета Калгари Кейси Хьюберта, бактерии могут стать ключевыми игроками при реагировании на разливы нефти, поскольку регион остается обширным и отдаленным, реагирование на чрезвычайные ситуации будет сложным и медленным.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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В исследовании смоделировали восстановление разливов нефти внутри бутылок, объединив грязь с верхних сантиметров морского дна с искусственной морской водой, а также с дизельным топливом или сырой нефтью и различными питательными веществами в разных концентрациях. Последнее необходимо для подкормки микроорганизмов, чтобы ускорить процесс "переработки".

Эксперименты проводились в воде температурой 4оC, чтобы условия были максимально приближенными к натуральным, и проходили в течение нескольких недель.

- Наши симуляции показали, что естественные бактерии, разлагающие нефть в океане, представляют собой первую реакцию природы на разлив нефти, - говорят ученые.

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