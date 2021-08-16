Страны СНГ увеличили поставки в Россию овощей, следует из данных Рссельхознадзора.

Так, на 10 августа экспорт из Азербайджана в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 4,6% - с 323,3 тыс. тонн до 338, 2 тыс. тонн. Овощей и фруктов из Таджикистана завезли на 38% больше - 6,7 тыс. тонн к 4,8 тыс. тонн в прошлом году. Экспорт в Россию из Туркменистана увеличился на 93% - с 16,9 тыс. тонн до 32,7 тыс. тонн.

Вдвое (с 102,2 тыс. тонн до 210,5 тыс. тонн) вырос импорт картофеля из стран СНГ. Основные поставщики картофеля - Беларусь, Азербайджан и Армения. Беларусь увеличила поставки картофеля в Россию в 11 раз - с 8,3 тыс. тонн до 94,3 тыс. тонн, Азербайджан на 23% - с 68,8 тыс. тонн до 84,7 тыс. тонн, Армения на 38% - с 21,2 тыс. тонн до 29,5 тыс. тонн.

Азербайджан остается крупнейшим среди стран СНГ поставщиком в Россию томатов (114 тыс. тонн), Беларусь - картофеля (94 тыс. тонн), моркови (57 тыс. тонн), белокочанной капусты (29 тыс. тонн) и огурцов (19 тыс. тонн), Армения - абрикосов (34 тыс. тонн), Казахстан - репчатого лука (61 тыс. тонн), арбузов (44 тыс. тонн) и дыни (28 тыс. тонн), Молдавия - яблок (113 тыс. тонн) и винограда (9 тыс. тонн), Таджикистан - сухофруктов (свыше 3 тыс. тонн), Узбекистан - черешни (24 тыс. тонн), нектаринов (20 тыс. тонн), сливы (5,8 тыс. тонн) и укропа (5,6 тыс. тонн).

Практически по всем овощам и странам наблюдается рост поставок. Так, огурцов из Азербайджана было ввезено вдвое больше, свеклы - в 2,4 раза больше, нектаринов и абрикосов - в 3 раза, персиков - в 2,8 раза, груш - в 2,4 раза, хурмы - в 2,3 раза, клубники - в 2,2 раза, а арбузов - в 9 раз. Армения увеличила поставки перца на 41% и яблок на 15%. Из Беларуси, кроме картофеля, вдвое увеличился экспорт лука. Из Казахстана ввезли на 50% больше яблок. А Киргизия в 7,2 раза увеличила поставки томатов. Также существенный рост (в 2,3 раза) наблюдается по яблокам. А импорт черешни из Таджикистана вырос в 19 раз. Из Туркменистана существенно больше (более чем в 7 раза) ввезли моркови. Из Узбекистана нарастили поставки арбузов в 5 раз, огурцов в 3,2 раза, черешни в 2,7 раза, чеснока в 1,9 раза.

В начале августа президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ, чтобы стабилизировать цены прежде всего на овощи. Из-за плохого урожая в прошлом году овощи "борщевого набора" подскочили в цене в разы. Для стабилизации цен власти пытаются минимизировать число посредников, развивать ярмарки и продавать продукцию через маркетплейсы. Несколько недель подряд Росстат фиксирует снижение цен на овощи "борщевого набора" на фоне поступления нового урожая.