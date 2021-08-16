Новости

Беларусь увеличила поставки картофеля в Россию в 11 раз 12:34
Сергей Кравцов: Учебный год начнется в традиционном формате 12:32
Синоптики назвали последний жаркий день в Москве 12:32
Умер советский актер Тыну Тамм 12:30
Партия Роста предложила другим силам обсудить совместное наблюдение на выборах 12:28
Что больше всего пугает школьников перед началом учебного года 12:25
Борца с коррупцией в таможне задержали за получение взятки в 1 млн рублей 12:17
В МВД Украины назвали возможные причины смерти мэра Кривого Рога 12:16
Московская международная книжная ярмарка пройдет с 23 по 26 сентября 11:55
В Миассе сняли на видео смерч на пляже 11:54
Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр 11:52
РВСН начали подготовку расчетов для МБР "Сармат" 11:46
Россия снимает ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею 11:42
Паралимпиец-дзюдоист избил охранника гостиницы в Токио 11:41
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией 11:40
Израиль разрешил своим гражданам посещать Россию 11:30
Напавший на русскоговорящую девушку в Киргизии дебошир проведет в изоляторе месяц 11:30
МИД: "Талибан" в свое время заслуженно признали террористической организацией 11:24
Правительство запустило механизм господдержки создания индустриальных парков 11:22
Андрей Бочкарев: Еще одна школа-гигант появится в Новой Москве в 2022 году 11:10
Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном появится в Чертаново в 2022 году 10:57
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд будет баллотироваться на второй президентский срок 10:43
В МИД РФ назвали захват власти талибами результатом провала США 10:41
Посол: Дипмиссия РФ в Кабуле продолжит работу в штатном режиме 10:41
Эксперт рассказал, что может произойти с курсом рубля в августе 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
16.08.2021 12:34
Рубрика: Экономика

Беларусь увеличила поставки картофеля в Россию в 11 раз

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Егор Еремов/РИА Новости Фото: Егор Еремов/РИА Новости
Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Страны СНГ увеличили поставки в Россию овощей, следует из данных Рссельхознадзора.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Россия в разы увеличила экспорт ржи и риса

Так, на 10 августа экспорт из Азербайджана в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 4,6% - с 323,3 тыс. тонн до 338, 2 тыс. тонн. Овощей и фруктов из Таджикистана завезли на 38% больше - 6,7 тыс. тонн к 4,8 тыс. тонн в прошлом году. Экспорт в Россию из Туркменистана увеличился на 93% - с 16,9 тыс. тонн до 32,7 тыс. тонн.

Вдвое (с 102,2 тыс. тонн до 210,5 тыс. тонн) вырос импорт картофеля из стран СНГ. Основные поставщики картофеля - Беларусь, Азербайджан и Армения. Беларусь увеличила поставки картофеля в Россию в 11 раз - с 8,3 тыс. тонн до 94,3 тыс. тонн, Азербайджан на 23% - с 68,8 тыс. тонн до 84,7 тыс. тонн, Армения на 38% - с 21,2 тыс. тонн до 29,5 тыс. тонн.

Азербайджан остается крупнейшим среди стран СНГ поставщиком в Россию томатов (114 тыс. тонн), Беларусь - картофеля (94 тыс. тонн), моркови (57 тыс. тонн), белокочанной капусты (29 тыс. тонн) и огурцов (19 тыс. тонн), Армения - абрикосов (34 тыс. тонн), Казахстан - репчатого лука (61 тыс. тонн), арбузов (44 тыс. тонн) и дыни (28 тыс. тонн), Молдавия - яблок (113 тыс. тонн) и винограда (9 тыс. тонн), Таджикистан - сухофруктов (свыше 3 тыс. тонн), Узбекистан - черешни (24 тыс. тонн), нектаринов (20 тыс. тонн), сливы (5,8 тыс. тонн) и укропа (5,6 тыс. тонн).

Практически по всем овощам и странам наблюдается рост поставок. Так, огурцов из Азербайджана было ввезено вдвое больше, свеклы - в 2,4 раза больше, нектаринов и абрикосов - в 3 раза, персиков - в 2,8 раза, груш - в 2,4 раза, хурмы - в 2,3 раза, клубники - в 2,2 раза, а арбузов - в 9 раз. Армения увеличила поставки перца на 41% и яблок на 15%. Из Беларуси, кроме картофеля, вдвое увеличился экспорт лука. Из Казахстана ввезли на 50% больше яблок. А Киргизия в 7,2 раза увеличила поставки томатов. Также существенный рост (в 2,3 раза) наблюдается по яблокам. А импорт черешни из Таджикистана вырос в 19 раз. Из Туркменистана существенно больше (более чем в 7 раза) ввезли моркови. Из Узбекистана нарастили поставки арбузов в 5 раз, огурцов в 3,2 раза, черешни в 2,7 раза, чеснока в 1,9 раза.

В начале августа президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ, чтобы стабилизировать цены прежде всего на овощи. Из-за плохого урожая в прошлом году овощи "борщевого набора" подскочили в цене в разы. Для стабилизации цен власти пытаются минимизировать число посредников, развивать ярмарки и продавать продукцию через маркетплейсы. Несколько недель подряд Росстат фиксирует снижение цен на овощи "борщевого набора" на фоне поступления нового урожая.

Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

Главное сегодня

Воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности постковидного синдрома
Захарова: Польша не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях
В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи
Вильфанд: По всей России установились температуры выше нормы
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей