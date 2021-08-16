Борца с коррупцией в таможне задержали за получение взятки в 1 млн рублей

Главный борец с коррупцией Северо-Западного таможенного управления ФТС России задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

"1-м отделом по расследованию особо важных дел по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "получение взятки", задержан исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России. Следствием установлено, что в июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами таможенного управления, направленный на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за непринятие дополнительных мер по проверке юрлица при проведении процедуры таможенного оформления", - рассказали в управлении СК России.

Отмечается, что, реализуя задуманное, фигурант нашел посредника, который "выдвинул коммерсанту требование о передаче 700 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля".

"Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше одного миллиона рублей за непринятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей. Деньги он впоследствии передал исполняющему обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления", - говорится в сообщении.

Поясняется, что оперативно-розыскные мероприятия по разоблачению коррупции в рядах ФТС провели сотрудники ФСБ России и транспортного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по ЦФО.

Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение, после чего ему изберут меру пресечения.

"Расследование уголовного дела продолжается", - заключили в СК.