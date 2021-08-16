Чем грозит России лишение статуса рыночной экономики со стороны США

Эксперты разошлись в оценках последствий возможного лишения России статуса рыночной экономики со стороны США. Ряд специалистов считает, что это лишит российских экспортеров возможности конкурировать на американском рынке, другие полагают, что речь идет лишь об имиджевых потерях, и отмечают, что Штаты не являются ключевым рынком для российских компаний.

Ранее Министерство торговли США заявило, что американские власти начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Процедура проходит в рамках антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.

Сейчас в американском списке стран с нерыночной экономикой числятся 11 государств - Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Вьетнам.

Критерии отнесения той или иной государства к странам с рыночной экономикой прописаны в американском законе о тарифах от 1930 года. Всего их шесть, они касаются валютного законодательства страны, вопросов работы иностранного бизнеса, а также степени госконтроля над средствами производства и распределением ресурсов.

Для стран с нерыночной экономикой при антидемпинговых расследованиях в США себестоимость той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на производство "в третьих странах". В результате доказать демпинг становится проще (в первую очередь, касательно цен на энергоносители, которые в России достаточно низкие), а компании столкнутся с антидемпинговыми пошлинами.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Пахомов рассказал "Российской газете", что получение рыночного статуса в 2002 году - один из крупнейших успехов российской экономической дипломатии в современной истории. Для сравнения - из стран СНГ его имеют лишь Украина и, частично, Казахстан. В свою очередь, Китай добивался этого статуса многие годы и не получил.

"Если нас лишают статуса, это резко повышает дискриминацию российских компаний, как правило сырьевых или квазисырьевых, в том числе с госучастием. Соответственно, компании столкнутся с большими ограничениями и антидемпинговыми процедурами, которые заведомо будут проиграны", - пояснил Пахомов.

По словам эксперта, вопрос лишения экономики рыночного статуса рассматривается на национальном уровне. В прошлом году Россию уже предупредил Евросоюз, которые нашел "рыночные искажения" в отечественной экономике. "В первую очередь, с проблемами столкнутся отрасли, которые используют газ - химия, удобрения, металлурги. Американцы доказали, что у нас субсидируются поставки газа для некоторых компаний (получают со скидками), а это уже трактуется как недобросовестная конкуренция", - отметил экономист.

Пахомов считает, что сейчас в России необходимо провести инвентаризацию законодательства и нормативно-правовых актов, включая законопроекты, а также практики их применения на предмет соответствия действующим и разрабатываемым критериям рыночной экономики. Особенно актуально это в сфере ценообразования, механизмов субсидирования, программ импортозамещения и деятельности госкомпаний.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что действия США приведут к увеличению пошлин на продукцию газохимии и металлургии, в частности - на азотные удобрения, которые и так находятся под действием антидемпинговых пошлин. Однако, по словам Тануркова, американский рынок не является ключевым для российских производителей.

С точки зрения замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, могут быть также и негативные последствия в сфере кредитования российских компаний в целом, в том числе и для производителей газа.

При этом директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что угрозы США, если они примут форму конкретных решений, несут для России, скорее, репутационные потери.

"Показатель рыночной экономики - сигнал контрагентам и партнерам, это значит, что другие страны могут не опасаться демпинга или, наоборот, разгона цен на товары. Пример - действия Китая, которые не входит в число стран с рыночной экономикой, в 2018 году, когда они опустили цены на металлы почти в два раза. В результате многие страны перешли к Китаю, стали покупать именно их продукцию, а потом Китай резко перевел цены чуть не в двукратный рост", - рассказал эксперт.