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16.08.2021 18:17
Рубрика: Власть

Чернышенко провел совещание по форуму "Технопром-2021"

Текст: Евгения Думанская

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание оргкомитета по подготовке и проведению VIII Международного форума технологического развития "Технопром-2021", который состоится с 25 по 27 августа в Новосибирске.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Форум станет одним из основным мероприятий в рамках объявленного президентом Года науки. Как отметил Чернышенко, по результатам форума должен появиться список конкретных научно-технологических проектов, готовых к реализации".

"Два пленарных заседания - по цифровой повестке и технологическому развитию, а также по "зеленой" повестке и перспективам карбоновых полигонов. Уровень подготовки достаточно высокий, активно подключились субъекты России", - сказал он.

Участники заседания, в числе которых были министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также представители Минпромторга, Минприроды, Минпросвещения, Минэкономразвития, корпораций "Роснано" и "Росатом" и других организаций, познакомились с проектом архитектуры деловой программы "Технопрома-2021".

Мероприятия форума разделены на семь тематических треков: "Зеленые технологии для индустрии и качества жизни", "Прорывные технологии и "мегасайенс", "Цифровые технологии", "Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива", "Венчурные инвестиции и трансфер технологий", "Кооперация науки и индустрии. Научные и Научно-образовательные центры мирового уровня", "Образовательный Трек" и "Симпозиум ценность и цена науки".

Глава Минобрнауки призвал обратить внимание на тему пленарного заседания "Технологическая трансформация как основа для перехода к "зеленой" экономике", поскольку изменения климата стали индикатором воздействия человека на окружающую среду и выводят на первый план мировой повестки декарбонизацию экономики.

"Это формирует запрос к бизнесу на технологическую перезагрузку энергетики, транспорта, производства и сельского хозяйства", - подчеркнул Валерий Фальков.

В ходе форума запланировано открытие карбонового полигона и карбоновой фермы секвестрации углерода на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета, а также будет дан старт строительству "Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов".

Ознакомиться с программой форума "Технопром-2021", информацией о его мероприятиях, а также зарегистрироваться в качестве участника или представителя СМИ можно на официальном сайте.

Власть Работа власти Общество Наука Правительство Вице-премьеры Наука и образование Правительство Минобрнауки 2021 - Год науки и технологий

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