Что больше всего пугает школьников перед началом учебного года

Больше половины школьников испытывают стресс перед 1 сентября. Сильнее других переживают малыши и старшеклассники. Первые боятся, что все забыли за лето, вторых пугает приближение экзаменов.

"Среди учеников от 6 до 9 лет перед началом учебы переживают 78% опрошенных", - говорится в исследовании онлайн-школы Фоксворд.

Не меньше детей волнуются родители: в том, что нервничают перед началом учебного года, признались 79% взрослых. Чего боятся? Прежде всего, что ребенок тяжело войдет в школьный режим после летних каникул. Любопытно: сами школьники в основном, говорят, что ничего сложного тут нет. Лишь 16% - преимущественно ученики начальных классов - отметили, что по расписанию жить трудновато, особенно после лета.

У старших ребят - свои тревоги: экзамены. Из-за них волнуются даже те дети, которые начали готовиться летом. Причем уровень стресса здесь довольно высокий: у 93% учеников старших классов он возникает уже в начале учебного года.

Перед началом учебного года больше всего школьникам хотелось бы вспомнить, чему их учили на уроках математики, английского и русского языка. Меньше всего дети переживают за литературу, обществознание и биологию.

Ребят спросили, чему бы они хотели научиться к школе? Вот топ-5 ответов:

- легче запоминать учебную программу

- лучше запоминать, анализировать и конспектировать учебный материал

- научиться преодолевать панику перед ЕГЭ или ОГЭ

- быстро адаптироваться к новому распорядку дня

- уметь выстраивать учебный график

Это чувствуют и родители, особенно родители младшеклассников. Большинству из них не хватает дополнительной возможности подтянуть знания ребенка перед началом учебного года. 79% родителей хотели бы включить в подготовительную программу к школе работу с коучем, чтобы помочь развить ребенку навыки логики, памяти и мышления.

"Конечно, переживать перед 1 сентября - нормально, это каждый раз - начало нового этапа жизни с новыми испытаниями, событиями, победами и поражениями, - говорит академический директор онлайн-школы "Фоксфорд" Екатерина Латыпова. - Чтобы помочь школьникам всех уровней легко адаптироваться к учебе после длительных каникул, мы запускаем программу бесплатных курсов "Снова в школу". Школьники смогут не только повторить основные предметы, но и улучшить навыки, необходимые для легкой учебы - выстраивать свой график, быстрее запоминать материал и конспектировать тексты".