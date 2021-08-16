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16.08.2021 12:25
Рубрика: Общество

Что больше всего пугает школьников перед началом учебного года

Текст: Мария Набиркина
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Больше половины школьников испытывают стресс перед 1 сентября. Сильнее других переживают малыши и старшеклассники. Первые боятся, что все забыли за лето, вторых пугает приближение экзаменов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Среди учеников от 6 до 9 лет перед началом учебы переживают 78% опрошенных", - говорится в исследовании онлайн-школы Фоксворд.

Не меньше детей волнуются родители: в том, что нервничают перед началом учебного года, признались 79% взрослых. Чего боятся? Прежде всего, что ребенок тяжело войдет в школьный режим после летних каникул. Любопытно: сами школьники в основном, говорят, что ничего сложного тут нет. Лишь 16% - преимущественно ученики начальных классов - отметили, что по расписанию жить трудновато, особенно после лета.

У старших ребят - свои тревоги: экзамены. Из-за них волнуются даже те дети, которые начали готовиться летом. Причем уровень стресса здесь довольно высокий: у 93% учеников старших классов он возникает уже в начале учебного года.

Перед началом учебного года больше всего школьникам хотелось бы вспомнить, чему их учили на уроках математики, английского и русского языка. Меньше всего дети переживают за литературу, обществознание и биологию.

Ребят спросили, чему бы они хотели научиться к школе? Вот топ-5 ответов:

  • - легче запоминать учебную программу
  • - лучше запоминать, анализировать и конспектировать учебный материал
  • - научиться преодолевать панику перед ЕГЭ или ОГЭ
  • - быстро адаптироваться к новому распорядку дня
  • - уметь выстраивать учебный график

Это чувствуют и родители, особенно родители младшеклассников. Большинству из них не хватает дополнительной возможности подтянуть знания ребенка перед началом учебного года. 79% родителей хотели бы включить в подготовительную программу к школе работу с коучем, чтобы помочь развить ребенку навыки логики, памяти и мышления.

"Конечно, переживать перед 1 сентября - нормально, это каждый раз - начало нового этапа жизни с новыми испытаниями, событиями, победами и поражениями, - говорит академический директор онлайн-школы "Фоксфорд" Екатерина Латыпова. - Чтобы помочь школьникам всех уровней легко адаптироваться к учебе после длительных каникул, мы запускаем программу бесплатных курсов "Снова в школу". Школьники смогут не только повторить основные предметы, но и улучшить навыки, необходимые для легкой учебы - выстраивать свой график, быстрее запоминать материал и конспектировать тексты".

Общество Образование

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