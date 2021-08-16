ЦИК восстановил на выборах в Госдуму футболиста Булыкина

Кандидат в депутаты Госдумы от партии "Родина", футболист Дмитрий Булыкин восстановлен в федеральном списке объединения. Такое постановление принял в понедельник Центризбирком в соответствии с решением Верховного суда РФ.

Ранее комиссия исключила Булыкина из списка из-за сведений о наличии у него счетов за рубежом. В ходе рассмотрения вопроса в ВС кандидат представил доказательства того, что по состоянию на 7 июля прекратил владение иностранными финансовыми инструментами. "Если бы ЦИК этими данными обладала, то у нас были бы возможность и основание Дмитрия Олеговича зарегистрировать еще 27 июля", - отметил член комиссии Евгений Шевченко.

Теперь в федеральном списке кандидатов партии "Родина" 281 человек.

"Мы заинтересованы в том, чтобы кандидатов регистрировали. Мы действуем в строгом соответствии с законом, и если вынуждены принимать решение об отказе в регистрации, то зачастую рекомендуем обращаться в суд, поскольку у суда больше полномочий. Мы рады, что судебное решение позволило нам зарегистрировать этого кандидата", - прокомментировала решение ЦИК председатель Элла Памфилова.