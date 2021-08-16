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Рубрика: В мире

Немецкий депутат назвал отказ от "СП-2" концом ФРГ как промышленной державы

Текст: Юрий Когалов
Газопровод "Северный поток-2" жизненно важен для Германии, и отказ от него приведет к гибели ФРГ как промышленной державы. Такое мнение в интервью "Известиям" выразил председатель "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен.
Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США

По его словам, в стране сложилась критическая ситуация в энергетической отрасли. Это стало следствием непродуманного отказа канцлера Ангелы Меркель от ядерной энергетики, считает Мойтен. "Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой "Северный поток- 2" стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия", - отметил политик.

Депутат опасается, что новое федеральное правительство, которое будет сформировано по итогам выборов в сентябре и во главе которого, скорее всего, встанут "Зеленые", может оказаться "настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию". "Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы "Зеленой" партии", - заявил Мойтен.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба проходит по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Газопровод завершен на 99 процентов.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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