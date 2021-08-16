Немецкий депутат назвал отказ от "СП-2" концом ФРГ как промышленной державы

По его словам, в стране сложилась критическая ситуация в энергетической отрасли. Это стало следствием непродуманного отказа канцлера Ангелы Меркель от ядерной энергетики, считает Мойтен. "Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой "Северный поток- 2" стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия", - отметил политик.

Депутат опасается, что новое федеральное правительство, которое будет сформировано по итогам выборов в сентябре и во главе которого, скорее всего, встанут "Зеленые", может оказаться "настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию". "Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы "Зеленой" партии", - заявил Мойтен.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба проходит по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Газопровод завершен на 99 процентов.