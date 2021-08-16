Дима Билан и золотой состав наставников возвращаются в шоу "Голос"

Первый канал сообщил имена наставников юбилейного, десятого сезона шоу "Голос". При этом произошло то, чего зрители давно уже ждали.

Места в красных креслах снова займут Александр Градский, Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин. Тот самый золотой состав "Голоса", который помогал участникам проекта наибольшее число сезонов. Именно их воспитанники ныне по-прежнему на слуху: Дина Гарипова, Сергей Волчков, Тина Кузнецова, Анастасия Спиридонова…

А эксперименты с привлечением в шоу наставников-рэперов (Басты) или мастеров рок-эпатажа на стыке с шансоном (Сергея Шнурова), похоже, завершены как не очень себя оправдавшие - их ученики в новые звезды так и не пробились, увы.

При этом в 10-м сезоне у "Голоса" появится уже новая студия. А к участию в "слепых прослушиваниях" будут допущены 120 вокалистов из России, США, Австралии и других стран мира, прошедшие предварительный отбор на стадии аудио- и видеозаписей.

Ведущим шоу, как и все предыдущие сезоны, снова будет Дмитрий Нагиев.

Кстати

Дата старта "Голоса"-10 пока не объявлена. Но, как правило, конкурс стартует в начале сентября.