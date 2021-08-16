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Рубрика: Культура

Двенадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 августа

Текст: Сусанна Альперина
Илья Авербух подготовил шоу к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Николай Валуев ведет исторические детективы, и первый посвящен Джоконде. На ТНТ выходит сериал из Бурятии, в котором серийный убийца "по совместительству" любит русскую литературу. Борис Крюк празднует 55-летие. Герой (точнее, героиня) нового сериала телеканала "Россия 1" - врач-патологоанатом. Как понятно из сказанного, неделя удивит разными жанрами и форматами. Так что скучно не будет. Гид по премьерам - перед вами.

1. Праздничное шоу к 800-летию Нижнего Новгорода. На Первом канале 21 августа в 21:20. Режиссер шоу Илья Авербух поставил задачу сделать рассказ о великой истории Нижнего Новгорода, его роли для страны и его будущем. Идея в том, что это не обычный концерт, а церемония, где одно действие сменяется другим, где каждый номер создан именно для этого шоу. Помимо этого, в городе будет еще восемь площадок, которые также станут частью представления, между ними планируются телемосты.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Среди тех, кто приедет на празднование, - оркестр под управлением номинанта "Грэмми" Максима Емельянычева, обладатель "Грэмми" Даниил Трифонов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, артист балета Сергей Полунин, группа Uma2rman, Леван Горозия (L"ONE), группа "Любэ", супермодель и основатель благотворительного фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова, актриса Ирина Пегова, заслуженная артистка России Надежда Павлова, певцы Сергей Мазаев, Алексей Воробьев и другие.

2. Документальный фильм "Три дня, которые изменили мир". На Первом канале, 21 августа в 10:15. Лента - не просто рассказ о нескольких августовских днях 1991 года, но и взгляд на последствия неудачного путча. Герои фильма расскажут не только свою историю тех дней, но и проанализируют последствия распада СССР. Повтор к дате годовщины августовского путча документального фильма "Завтра все будет по-другому" на канале 21 августа в 13:55. Это реконструкция событий на основе интервью с участниками по обе стороны баррикад, а также родственниками погибших. В фильме использована хроника тех лет. Канал повторяет и еще одну неигровую картину - "Следствие по путчу. Разлом". Эфир 21 августа в 15:20. В ней использованы уникальные материалы следственных действий, проводимых Генеральной прокуратурой РФ, среди которых многочасовые съемки допросов Крючкова, Павлова, Язова, Бакланова, Варенникова и других участников заговора в следственном изоляторе.

3. Николай Валуев станет новым ведущим программы "Исторический детектив". Первый выпуск с его участием - на канале "Мир", с 21 августа, в 8:25. Остальные будут выходить еженедельно по субботам. В каждом выпуске брутальный ведущий будет раскрывать тайны самых загадочных преступлений прошлого и развеивать знаменитые мифы. Первой детективной историей станет "Похищение Джоконды".

Фото: Мир

4. Документальный фильм "До первого крика совы". На Первом канале 18 августа в 00:15. Это не премьера, но повтор, приуроченный к 55-летию Бориса Крюка. Владимира Ворошилова давно нет, сегодня у руля программы "Что? Где? Когда?" Борис Крюк, сын Натальи Стеценко, соавтора передачи и жены Владимира Яковлевича. Программа под руководством Бориса Крюка отличается от ворошиловской. Во-первых, исчезло казино, знатоки теперь не играют на деньги. Наряду с хрустальной совой, которая есть теперь у многих, появилась бриллиантовая. Добавился тринадцатый сектор - вопросы из интернета. Сегодня большинство вопросов для ЧГК приходят по электронной почте. Создатели фильма покажут кухню проекта. Также они разыскали телезрителя, который выиграл миллион рублей...

5. Сериал - мелодрама "В плену у прошлого". На "России 1" 16 августа в 21:20. Врач Вера уезжает в отпуск в родной городок, чтобы сбежать от неразделенной любви к следователю Федору. Дома Вера выясняет, что ее брата Ивана обвиняют в жестоком убийстве, в котором к тому же замешана и их мать Алла. Вера уверена, что ее брат Иван не способен на преступление, и начинает собственное расследование. Переживаний добавляет и бывший жених Веры Василий... Главные роли исполняют Светлана Смирнова-Марцинкевич, Инга Оболдина, Петар Зекавица, Эммануил Виторган, Татьяна Лютаева и Кирилл Кузнецов.

Фото: Телеканал "Россия"

6. Фильмы и программы к 80-летию со дня рождения Николая Губенко. На канале "Россия К" 21 и 22 августа. Губенко связывают долгие годы работы в Театре на Таганке, где он был актером и режиссером, а затем стал руководителем театра "Содружество актеров Таганки". На волне Перестройки Николай Губенко был министром культуры СССР - последним в истории страны Советов. О своей жизни он рассказывает в программе "Монолог в 4-х частях". 21 августа в 18:50 - 1 и 2 части этого документального цикла. 22 августа в 18:50 - 3 и 4 части. 21 августа в 19:45 (повтор 22 августа в 10:35) - художественный фильм "Подранки". А 22 августа в 19:45 - "Директор".

Фото: Телеканал "Культура"

7. Цикл вступлений оперных звезд "Мастера вокального искусства". На канале "Россия 1" с 16 по 20 августа в 17:35. Пять программ - пять российских оперных исполнительниц - признанных звезд мировой оперной сцены. 16 августа героиня выпуска Динара Алиева, 17 августа - Анна Аглатова, 18 августа - Ольга Бородина, 19 августа - Мария Гулегина. 20 августа - Хибла Герзмава.

8. Сериал "Короче" второй сезон. На Start c 17 августа. В продолжении сериала зрители увидят и женский взгляд на то, чем живут тридцатилетние - благодаря сюжетной линии, рассказанной от лица героини в исполнении актрисы Марины Васильевой ("Бихэппи", "Мертвое озеро", "Верность", "Нелюбовь" и другие фильмы и сериалы). "Во втором сезоне у моего героя будет много перемен. Персонаж растет, у него появляется девушка и с этим связано много новых комедийных историй и зарисовок. Он находится в процессе постоянного изменения и в стадии активной эволюции. Герой хочет построить серьезные отношения, и тут он буквально ходит по минному полю! Он ищет разные подходы к своей второй половинке, чтобы построить с ней отношения", - рассказывает о своей роли Борис Дергачев.

9. Сериал "Маньячелло". На ТНТ с 16 августа, в 20:00. Главный герой сериала - человек, который совершает преступления исходя из высшей нравственной цели, он раздирается несовершенством мира и не находит другого способа сделать мир лучше. При этом герой характеризуется радикальной одержимостью классической литературой. Придумали "Маньячелло" в Бурятии, там же проходили съемки. Это первый региональный сериал, который покажут в эфире федерального канала, и одна из немногих черных комедий, получивших шанс встретиться с широкой российской аудиторией. Снял сериал режиссер Жаргал Бадмацыренов, сыгравший в "Маньячелло" одну из ролей. Также в комедии снялись актер Драматического театра Улан-Удэ Владимир Барташевич, ведущая новостей на бурятском телевидении Ася Касьянова, театральный актер и педагог Вадим Гусевский, КВНщица Татьяна Нежельская и другие.

10. Сериал "Охотник за призраками. Документалист". Телепремьера - на ТВ-3 с 16 августа. Сериал от Ильи Куликова - автора таких проектов, как: "Чернобыль: Зона отчуждения", "Аванпост", "Перевал Дятлова" и других. В главных ролях - Аристарх Венес и Маргарита Аброськина. "Охотник за призраками" рассказывает историю режиссера Евгения Морозова, который всю свою жизнь посвятил созданию документальных фильмов и добился больших успехов в профессии, но эти работы не принесли ему известности. Он решает снять кино, которое взорвет Интернет и собирает группу, состоящую из сценариста Дарьи и оператора Егора. Осталось только выбрать тему. Остановившись на исследовании сверхъестественного, документалист даже не догадывается, во что он всех втянул... У сериала необычная структура: первые семь серий показывают работу героя над главным фильмом его жизни, а восьмая - собственно, сам его документальный фильм.

11. Акустический концерт Пола Маккартни в цикле MTV Unplugged. На MTV Россия, 22 августа в 21:25. К своему 40-летию телеканал подготовил специальную программную сетку, где собрал лучшие музыкальные программы. 25 января 1991 года в лондонской студии Limehouse Пол Маккартни записал акустический концерт для программы телеканала MTV Unplugged, где вместе с другими участниками исполнил 14 композиций. В эфир шоу "Unplugged" с участием экс-битла вышло 3 апреля, а еще через месяц вышло на диске "Unplugged (The Official Bootleg)". В Великобритании и США альбом попал соответственно на 7-е и 14-е места.

Фото: Копирайт ООО "Метрафильмс"
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12. Не забываем о кино. Телеканал "Кинопремьера" впервые на российском телевидении покажет "Охотника на монстров" - экранизацию культовой видеоигры с Милой Йовович в главной роли. Режиссер Пол У. С. Андерсон. Эфир 18 августа в 20:30.

На НТВ - новый фильм "Солнцепек". Эфир 18 августа в 23.45. Луганск, 2014 год. Влад Новожилов вместе со своей семьей собирается уехать в Россию - в соседнем Донецке уже вовсю идут военные действия. Смогут ли герои справиться с происходящим вокруг, сохранить человечность и, самое главное, остаться в живых? В ролях: Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин и другие.

Фото: НТВ
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