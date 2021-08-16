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16.08.2021 19:20
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил, почему России нужны копейки

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отказ от копейки грозит спровоцировать недоверие граждан к денежным реформам и разгонит инфляцию, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Фото: iStock
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Ранее экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев у беседе с журналистами выразил мнение, что копейки уже не нужны, и следует их отменить.

Шуст считает, что полный отказ от этого номинала может быть неверно истолкован гражданами, вызвав опасения относительно денежных реформ. С практической точки зрения цены с точностью до копейки используются в основном при безналичных расчетах, а при наличных округляют в пользу потребителя, поскольку это выгоднее, чем поддерживать запас монет в кассе. Поэтому, по мнению специалиста, проблема с копейками преувеличена.

"В розничных расчетах наличными их, как правило, уже округляют. А в безналичных расчетах они не являются источником издержек или проблем. Принудительное же округление приведет к потенциальному росту субъективных инфляционных ожиданий - на мой взгляд, это того не стоит", - сказал Шуст в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что Банк России уже какое-то время не выпускает монеты номиналом 1,5 и 50 копеек - спроса на них практически нет, а чеканка обходится довольно дорого.

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