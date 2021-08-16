Эксперт рассказал, что может произойти с курсом рубля в августе

Резкое повышение Центробанком ключевой ставки повысило спекулятивный интерес к рублю. В ближайшем будущем это может вызвать его локальное ослабление, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

По его словам, закупки валюты ЦБ и Минфином на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила позволяют сгладить колебания котировок.

Эксперт считает, что благоприятный для укрепления рубля фон сохраняется. "Возможно тестирование сильного уровня поддержки 72,5 рубля за доллар", - заключил Миронюк.