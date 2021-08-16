Эксперты назвали причину низкого уровня переработки гаджетов

При действующем нормативе утилизации электроники в 15% производители и импортеры платят экологический сбор за тонну выпущенного в России или импортированного товара в 26 469 рублей, сообщили в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). По данным аналитического центра GS Group, в результате десять крупнейших импортеров электроники, поставившие в прошлом году товара на 678,3 млрд рублей, заплатят за его утилизацию в общей сложности 116,9 млн рублей (или 0,017% от общей стоимости). При этом на долю упаковки (при нормативе утилизации в 100%) придется 2,9 млн рублей.

Средства экосбора составляют важную часть дохода утилизаторов бывшей в употреблении электронной техники, однако экономика этого сегмента сильно зависит от цены на цветные металлы, которые удается извлечь, а также от котировок на пластиковые отходы, а они сейчас испытывают резкие колебания, отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

"Из одной тонны материнских плат получается килограмм серебра и 100 граммов золота, - добавил Буцаев. - Всего в электронных отходах может храниться 7% мирового запаса золота. По нашим данным, сейчас в России удается утилизировать от 6% до 8% бывшей в употреблении электроники".

Вышедшую из строя технику надо сдавать на специальные пункты утилизации, напоминают в ППК РЭО. Если же аппаратура оказывается в общем контейнере, то отобрать для переработки удается только крупные изделия, например принтеры. Флешки, отдельные платы и мелкие девайсы смешиваются с общим потоком мусора. В большинстве случаев после этого их вместе с общей массой отправляют на полигоны и там захоранивают. Наиболее выгодное положение с точки зрения уплаты экосбора у производителей устройств небольшой массы и высокой стоимости, отмечают в GS Group. В качестве примера они приводят смартфоны Apple и Samsung. В 2022 году, когда придет время оплаты экосбора за поставленное и произведенное в 2020 году, размер экосбора для них не превысит 0,01% от стоимости проданных гаджетов. В то же время у производителей принтеров доля экосбора будет в 50 раз выше - 0,5%.

По данным ППК РЭО, самой выгодной для переработчиков оказывается техника, за которую никто никакого экологического сбора не платил, - телевизоры, радиоприемники и другие устройства, выпущенные еще во времена СССР, содержат в себе на порядок больше ценных металлов, чем современные девайсы.

В электронных отходах теоретически может храниться до 7% мирового золотого запаса

Утвержденная вице-премьером Викторией Абрамченко концепция расширенной ответственности производителя предполагает рост норматива утилизации товаров как минимум на 10% в год. В GS Group предупреждают, что в ситуации, когда норматив утилизации самой техники достигнет 100%, экосбор на электронику превысит 3% от стоимости товара. То есть сравняется с НДС, который платят импортеры, или даже превысит его. Платежи первой десятки вырастут до 0,74 млрд рублей в год. И в этой ситуации компаниям уже станет выгоднее самим развивать утилизацию своей продукции, чем платить экосбор, считают в GS Group. Это даст стимул для развития переработки, ведущие игроки рынка не захотят увеличивать издержки там, где можно заработать, попутно создав новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Эксперты GS Group отмечают, что упаковка, в которой продают гаджеты, с каждым годом становится все более компактной и функциональной. Это не только уменьшает объемы отходов потребления, но и сокращает для компаний расходы на экосбор.