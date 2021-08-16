Эксперты: России не стоит бояться роста цен на зерно

Резкое снижение прогноза урожая российской пшеницы Минсельхозом США привело к бурному росту цен на зерно на мировом рынке. Эксперты уверены, что российские потребители от этого не пострадают. В стране действует плавающая экспортная пошлина, которая отсекает часть мировой цены для внутреннего рынка.

За последнюю неделю цены на российскую пшеницу выросли с 268 долларов до 295 долларов за тонну и "смотрят в сторону 300 долларов", рассказал "Российской газете" генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Цены на американскую и французскую пшеницу уже преодолели психологическую отметку в 300 долларов за тонну.

На прошлой неделе Минсельхоз США (USDA) снизил оценку урожая российской пшеницы сразу на 12,5 млн тонн (с 85 млн до 72,5 млн тонн, без учета Крыма). Предыдущие прогнозы USDA в 85 млн тонн пшеницы для России были неадекватно оптимистичными, а новая оценка - наоборот, неадекватно пессимистичной. Все это вводит рынок в заблуждение, считает эксперт.

На самом деле с урожаем в России все складывается довольно хорошо. По оценке Петриченко, Россия соберет 77,1 млн тонн пшеницы при общем урожае 123 млн тонн зерна. Это третий результат в истории России после рекорда в 2017 году (135,4 млн тонн зерна) и показателей прошлого года (133,5 млн тонн). В конце прошлой недели Минсельхоз России подтвердил свою предыдущую оценку: 127,4 млн тонн зерна, в том числе 81 млн тонн пшеницы. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, несмотря на неблагоприятную погоду в Поволжье и центре страны, впечатляющий урожай на юге и рост урожайности в Сибири позволили минимизировать эти последствия.

Прогноз USDA основывался на данных Росстата от начала августа. По ним площадь зерновых оказалась почти на 1 млн гектаров меньше, чем в 2020 году. Данные Росстата оценивают ситуацию на начало июня. Но и после этой даты аграрии продолжали досев площадей, на которых погибли озимые, пояснили "РГ" в Росстате. И данные Минсельхоза России учитывают проведенный пересев на этих самых 1 млн га, рассказали в министерстве.

"В ситуации действия ценового демпфера аграрии и внутренние трейдеры начали придерживать продажи пшеницы, что может привести к еще большему взлету внутренних цен, чем были до введения демпфера. Это очень тревожная ситуация: фактически одной публикацией перечеркнуты усилия правительства по стабилизации внутреннего рынка зерна", - считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Цены на пшеницу из США и Франции преодолели психологическую отметку, из России - близки к ней

Владимир Петриченко, напротив, катастрофы не видит. Цены на пшеницу на мировом рынке не раз поднимались выше: например, в сезоне 2012/2013 они достигали 360 долларов за тонну. А для стабилизации внутренних цен в России работает плавающая пошлина: экспортеры вынуждены снижать цену закупки зерна на внутреннем рынке на размер пошлины, чтобы иметь возможность продать товар на мировом рынке. Сейчас пошлина составляет 30,4 доллара за тонну. Растущие мировые цены отразятся на ее размере через месяц, теоретически она может составить 50-60 долларов за тонну, говорит Петриченко. "Наши потребители в такой ситуации получаются крайне защищенными в сравнении с соседями", - считает эксперт.