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16.08.2021 16:10
Рубрика: Экономика

Экспорт газа из РФ близок к рекорду, но Европе его все равно не хватает

Текст: Сергей Тихонов
За семь с половиной месяцев этого года экспорт российского газа в Европу составил 123 млрд кубометров, сообщает "Газпром". Это близко к исторически рекордному уровню 2018 года, когда за тот же период поставки в Европу составили 125 млрд кубометров. Несмотря на это, подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе и на Украине остаются полупустыми.
Фото: Павел Львов/ РИА Новости Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Фото: Павел Львов/ РИА Новости

По данным Gas Infrastructure Europe на 14 августа, в европейских ПХГ восполнено всего 31,9 млрд кубометра газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров. В украинских ПХГ также нарастает отставание по закачке от прошлого года - оно уже достигло 6,2 млрд кубометра. При этом цены на газ по быстрым контрактам достигли 585 долларов за тысячу кубометров.

Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Цена на газ в Европе взлетела до рекордной отметки

При этом с января по 15 августа 2021 года "Газпром" нарастил поставки газа в Турцию (на 188,5%), Германию (на 41,5%), Италию (на 15,9%), Румынию (на 332,4%), Сербию (на 121,5%), Польшу (на 13,8%), Болгарию (на 48,9%), Грецию (на 17,5%), Финляндию (на 27,9%).

Также выросли поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В августе совокупный объем с начала трубопроводных поставок (декабрь 2019 года) российского газа китайским потребителям превысил 10 млрд кубометров. В компании, анализируя объемы поставок в августе на внутренний рынок и в дальнее зарубежье, пришли к выводу, что потребление газа в этом месяце вышло на новый пиковый уровень. Так, среднесуточное значение для России в 2021 году - на 53 млн кубометров выше среднего показателя предыдущих восьми лет (9%). Для экспорта за рубеж - увеличение на 9,4%, что делает среднесуточные объемы поставок августа сопоставимыми с показателями зимних месяцев.

Такая "зеленая зима" в августе на газовом рынке означает повышенную нагрузку на систему газоснабжения в традиционный сезон планово-профилактических ремонтов и подготовки к осенне-зимнему периоду, которую нельзя поставить на паузу, считают в "Газпроме".

В сообщении компании подчеркивается, что приоритетом сейчас является закачка газа в подземные хранилища, так как объем доступных ресурсов к марту, к завершению сезона отбора из ПХГ, должен быть на высоком уровне для уверенного прохождения этого сложного периода.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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