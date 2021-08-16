Европе не хватает газа, который дать ей может только Россия

По данным Gas Infrastructure Europe на 14 августа, в европейских ПХГ восполнено всего 31,9 млрд кубометров газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров. В украинских ПХГ также нарастает отставание по закачке от прошлого года - оно уже достигло 6,2 млрд кубометров.
Цены на газ 16 августа в Европе достигли 585 долларов за тысячу кубометров после информации о том, что "Газпром" зарезервировал лишь 4% от выставленных на аукцион дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. При этом с января по 15 августа 2021 года "Газпром" нарастил поставки газа в Турцию (на 188,5%), Германию (на 41,5%), Италию (на 15,9%), Румынию (на 332,4%), Сербию (на 121,5%), Польшу (на 13,8%), Болгарию (на 48,9%), Грецию (на 17,5%), Финляндию (на 27,9%).
В компании, анализируя объемы поставок в августе на внутренний рынок и в дальнее зарубежье, пришли к выводу, что потребление газа в этом месяце вышло на новый пиковый уровень. Так, среднесуточное значение для России в 2021 году - на 53 млн кубометров (на 9%) выше среднего показателя предыдущих восьми лет. Для экспорта за рубеж - увеличение на 9,4%, что делает среднесуточные объемы поставок августа сопоставимыми с показателями зимних месяцев.
В "Газпроме" считают, что такая "зеленая зима" в августе на газовом рынке означает повышенную нагрузку на систему газоснабжения в традиционный сезон планово-профилактических ремонтов и подготовки к осенне-зимнему периоду, которую нельзя поставить на паузу. Данные по спросу на газ нескольких последних лет и в России, и в Европе говорят о том, что зимний период перешел и на календарно весенний март.
Получить дополнительные объемы газа Европа может только за счет роста поставок из России или увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ). Россия готова увеличить поставки, но только после запуска "Северного потока-2", который вероятней всего произойдет в конце осени. Газопровод почти достроен, но испытания, сертификация и загрузка газом требует времени. Объем мирового СПГ на рынке ограничен и отправляется на премиальные рынки, которыми оказались страны Азии и Латинской Америки.