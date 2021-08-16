Европе не хватает газа, который дать ей может только Россия

За семь с половиной месяцев этого года экспорт российского газа в Европу составил 123 млрд кубометров, сообщает "Газпром". Это близко к исторически рекордному уровню 2018 года, когда за тот же период поставки в Европу составили 125 млрд кубометров газа. Несмотря на близкие к максимальным объемам экспорта подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе и на Украине остаются полупустыми.

По данным Gas Infrastructure Europe на 14 августа, в европейских ПХГ восполнено всего 31,9 млрд кубометров газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров. В украинских ПХГ также нарастает отставание по закачке от прошлого года - оно уже достигло 6,2 млрд кубометров.

Цены на газ 16 августа в Европе достигли 585 долларов за тысячу кубометров после информации о том, что "Газпром" зарезервировал лишь 4% от выставленных на аукцион дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. При этом с января по 15 августа 2021 года "Газпром" нарастил поставки газа в Турцию (на 188,5%), Германию (на 41,5%), Италию (на 15,9%), Румынию (на 332,4%), Сербию (на 121,5%), Польшу (на 13,8%), Болгарию (на 48,9%), Грецию (на 17,5%), Финляндию (на 27,9%).

В компании, анализируя объемы поставок в августе на внутренний рынок и в дальнее зарубежье, пришли к выводу, что потребление газа в этом месяце вышло на новый пиковый уровень. Так, среднесуточное значение для России в 2021 году - на 53 млн кубометров (на 9%) выше среднего показателя предыдущих восьми лет. Для экспорта за рубеж - увеличение на 9,4%, что делает среднесуточные объемы поставок августа сопоставимыми с показателями зимних месяцев.

В "Газпроме" считают, что такая "зеленая зима" в августе на газовом рынке означает повышенную нагрузку на систему газоснабжения в традиционный сезон планово-профилактических ремонтов и подготовки к осенне-зимнему периоду, которую нельзя поставить на паузу. Данные по спросу на газ нескольких последних лет и в России, и в Европе говорят о том, что зимний период перешел и на календарно весенний март.

Экспорт газа из России близок к рекорду, но потребление в Европе в августе выросло на 9,4%

Получить дополнительные объемы газа Европа может только за счет роста поставок из России или увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ). Россия готова увеличить поставки, но только после запуска "Северного потока-2", который вероятней всего произойдет в конце осени. Газопровод почти достроен, но испытания, сертификация и загрузка газом требует времени. Объем мирового СПГ на рынке ограничен и отправляется на премиальные рынки, которыми оказались страны Азии и Латинской Америки.