ФАС и Минэнерго рекомендуют увеличить продажи для стабилизации цен на топливо

ФАС России и Минэнерго утвердили рекомендации по временному повышению в III квартале 2021 года биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива. Объемы будут повышены дополнительно на 1% к текущим уровням.

Ведомства также рекомендуют компаниям предпринять меры по ежедневной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в объемах не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства, с соблюдением требований по регулярности и равномерности таких продаж.

Как уже сообщалось, ранее правительство рассматривало в качестве инструмента для снижения роста цен на моторное топливо кардинальные меры - в частности, временный запрет на экспорт. Но решили пойти другим путем - нефтяникам поручили увеличить продажи бензина на бирже, распечатав запасы. Причин временного дефицита называют несколько - в частности расширение внутреннего туризма в России при закрытых из-за коронавируса границах. Положение осложнила традиционная летняя остановка целого ряда нефтеперерабатывающих заводов на ремонт.

В настоящее время нормативы продаж на бирже составляют 11% от объема произведенного бензина и 7,5% - дизтоплива. Но вице-премьер РФ Александр Новак еще в конце июня поручил Минэнерго и ФАС вопрос увеличения в третьем квартале норматива продаж топлива на бирже на 1 процентный пункт. В конце июля министр энергетики Николай Шульгинов сообщил журналистам, что норматив продаж бензина на бирже в России будет повышен с 11% до 12%, независимо от динамики оптовых цен.

"Ведомства рекомендуют компаниям предпринять меры по ежедневной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в объемах не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства, с соблюдением требований по регулярности и равномерности таких продаж", - добавили в Минэнерго.