Обвальное завершение американского пребывания в Афганистане имеет две составляющие: коммуникационную и сущностную. Сейчас все сосредоточены на первой, но нельзя забыть и о второй.

Коммуникационно, то есть с точки зрения восприятия событий наблюдателями, прежде всего внешними, - форменная катастрофа. Все, чего очень хотели избежать, прежде всего аналогий с Вьетнамом, сбылось в наихудшем варианте. Союзники Вашингтона ошалело пытаются понять, зачем их на протяжении двадцати лет заставляли тратить большие деньги и жертвовать жизнями граждан в войне, которая никому из них не была нужна, а теперь заканчивается сокрушительным фиаско. Хуже того, доверие к США как к стране, на которую партнеры могут положиться в тяжелую минуту, снова зашаталось. Ход событий показал, что в подобной ситуации американцы озабочены исключительно собой, последствия для других их не интересуют.

То, что говорили американские представители - и на официальном, и даже в немалой степени на экспертном уровне, оказалось "мимо" практически полностью. Компетентность разведки и военного руководства под мрачным сомнением. Отдельным конфузом обернулась любовь американских политиков к картинным символическим жестам. Весной Байден объявил об окончательном выводе контингента к 11 сентября, чтобы изящно закруглить 20 лет "войны с террором", которая была объявлена после терактов 2001 года. В результате символ получился обратный - "террор" триумфально победил.

Ну и вишенка на торте специально для нас - американские комментаторы вспоминают вывод советских войск из Афганистана двадцать с лишним лет назад как пример продуманного и хорошо подготовленного военно-политического акта. А ведь тогда и много лет после того уход Советской Армии после десятилетнего пребывания в этой стране считался провалом и унижением Москвы. Воистину все в сравнении.

Схлопывание проамериканского режима как карточного домика войдет в историю. Тем более что еще, пожалуй, не случалось событий подобного рода, которые были бы настолько подробнейшим образом запротоколированы со всех сторон - эпоха тотальной информационной прозрачности и всевластия соцсетей диктует свои правила. Но есть и второй аспект.

Хотя Байдена сейчас в США костерят со всех сторон, а республиканцы с лихвой отплачивают в его лице демократам за травлю их президента, ажиотаж скоро спадет. Известно, что публика не может долго фокусироваться на одних и тех же темах, так что коммуникационные службы Белого дома постараются создать новые информационные поводы. Все опросы общественного мнения в последние годы свидетельствуют об одном: американцы с существенным перевесом поддерживают уход из Афганистана. Заметную долю населения по-прежнему тревожат террористические угрозы, как и 20 лет назад, когда операция в Афганистане после 9/11 пользовалась огромной общественной поддержкой. Но тогда граждане США полагали, что война на другом континенте поможет снижению такой угрозы, сейчас они уже так не считают. Да и вообще внутренние темы, связанные с ковидом и миграцией, волнуют больше, чем что-либо на внешнем фронте. Кстати, миграционные проблемы Америки не связаны с Афганистаном и Ближним Востоком, тут тревожиться надо Европе, именно на неё обрушиваются плоды порочной политики Вашингтона в регионе.

Афганистан, а затем Ирак (между прочим, окончательно уйти оттуда Белый дом пообещал до конца года, интересно, как теперь с этим) были знаковыми кампаниями, потому что должны были показать: Соединенные Штаты способны решать проблемы своей национальной безопасности путем переустройства мира. Это было логичным продолжением курса после холодной войны, когда возобладала точка зрения, что западный мир и его флагман точно знают, как человечество должно развиваться и что нужно сделать, чтобы двинуть его в правильном направлении. Ошибочность подобного мнения стала понятной ещё в середине 2000-х, понадобилось 15 лет, чтобы превратить понимание в политическое решение о сворачивании экспансии. Байден это решение принял. Понимал ли он масштаб издержек либо пребывал в иллюзии, которую до него доносили спецслужбы и военные, узнаем потом из мемуаров. Но сам по себе разворот от внешнего к внутреннему мало оспаривается - это явный общий тренд.

Лозунг Байдена "Америка возвращается", который он за время кампании и президентства повторял многократно, на деле означает не выход обратно на глобальную арену, а "возвращается домой". И в этом смысле Байден - продолжатель линии Трампа. В какую бы риторику ни паковались реальные действия, США переключаются на откровенно эгоистическую политику, направленную исключительно на решение собственных проблем. Двадцать лет назад убеждённые неоконсерваторы и неолибералы в Вашингтоне действительно верили, что установление демократии по всему миру, навязывание универсальных правил соответствует интересам Америки. Отсюда и безумные планы строительства "современного демократического государства" в Афганистане. Сейчас мечты рассеялись, остается голый прагматизм, правила побоку. В общем, сдвиг в позитивную сторону, химеры про "факел демократии" усугубляют хаос. Но всем американским визави на мировой арене не надо забывать, что добиваться своих целей, теперь прежде всего внутренних, Соединенные Штаты будет любыми средствами. Потому что им это очень важно. А нам надо быть к этому готовыми.