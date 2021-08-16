Финансист рассказал об опасности досрочного погашения кредита

Гасить кредит досрочно, не имея при этом никаких накоплений, может быть опасно. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

По его словам, при отсутствии "подушки безопасности" человек рискует взять новый кредит под более высокий процент.

Тем не менее, у досрочного погашения долга больше плюсов, чем минусов, отметил финансист. Кроме того, гасить кредит можно частично-досрочно, тем самым уменьшив сумму платежа или сократив срок кредита.

Некоторые люди при наличии средств для досрочного погашения предпочитают инвестировать эти деньги в низкодоходные инструменты, например, банковские депозиты. По мнению Григоряна, такой подход является ошибочным.

"Несмотря на то, что ставки по депозитам подросли вместе со ставкой рефинансирования, между процентами по кредиту и потенциальному доходу от депозита - большой провал. Конечно, существуют более доходные варианты, но они относятся уже к сложным продуктам и надо обладать определенными знаниями, чтобы получать от них прибыль", - заключил он.