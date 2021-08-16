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16.08.2021 09:52
Рубрика: Общество

ФСБ: Япония готовилась применить бактериологическую бомбу в 1944 году

Фото: Hulton Archive/Getty Images Фото: Hulton Archive/Getty Images
Фото: Hulton Archive/Getty Images

Власти Японии собирались использовать бактериологическую бомбу в 1944 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные ФСБ РФ документы.

Фото: РИА Новости
75 лет назад началась двухнедельная война между СССР и Японией

В частности, об этом рассказал на допросах в 1945-1949 годах последний главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада.

Бомба имела керамический корпус, внутри которого были чумные блохи. Предполагалось, что она должна сдетонировать на высоте 50-100 метров над землей, и это обеспечило бы максимально широкое заражение местности.

Разработку бактериологического оружия проводили спецотряды 731 и 100 Квантунской армии. Ямада подтвердил, что в 1944 года руководство Квантунской армии распорядилось нарастить производство бактериологической массы, что можно квалифицировать как подготовку к бактериологической войне.

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