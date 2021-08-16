"Геликон-опера" готовит к новому сезону четыре премьеры

Московский музыкальный театр "Геликон-опера" готовится к открытию нового, уже 32-го сезона. В планах, объявленных в понедельник на сборе труппы, - четыре премьеры и долгожданные международные гастроли.

Новый сезон театр откроет 31 августа гала-концертом "Бал княгини Шаховской", который одновременно подведет итоги геликоновской Молодежной программы оперных артистов.

Первая из премьер запланирована на 21 октября. Впервые в России представят оперу на иврите "Альфа & Омега" Гиля Шохата в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана.

"Во-первых, мы уже знаем, что это очень красивая музыка. Во-вторых, это очень красивый язык, совершенно не известный в музыкальном театре" - представил спектакль Бертман, который вышел на связь с труппой по видеосвязи из Израиля.

Как уточняет ТАСС, это премьера станет историческим событием. Более того, как раз сейчас Дмитрий Бертман ведет переговоры о том, чтобы "Альфу & Омегу" увидела и израильская публика. В России же премьерная серия составит восемь показов.

Еще одна ожидаемая премьера - опера Верди "Аида", которая вернется в репертуар театра в новом виде. Лауреат премии Москвы Илья Ильин готовит одноактную оперу-буффа "Остров Тюлипатан" Оффенбаха. Финальную точку в театральном сезоне поставит премьера оперы Пуччини "Богема" в постановке Дмитрия Бертмана.

Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, в новом сезоне театр сохранит 50-процентную заполняемость зала с соблюдением всех необходимых мер. QR-коды у зрителей на входе обещают пока не проверять.

В свои первые в новом сезоне международные гастроли "Геликон-опера" отправится уже в сентябре. Артистов театра ждут в Швеции, где они вместе с Королевской оперой в Стокгольме покажут "Иоланту" Чайковского в постановке Сергея Новикова. А уже в ноябре театр отправится в Италию.