"Геликон-опера" готовит к новому сезону четыре премьеры

Новости

Скончалась народная артистка России и Мордовии Александра Куликова 20:00
Четверо крымских сторонников "Хизб-ут Тахрир" получили большие сроки 19:58
В Керчи построят дамбу для предотвращения новых подтоплений 19:55
Байден выступит с речью о ситуации в Афганистане 19:47
Посол: Талибы всерьез взялись за охрану российского посольства в Кабуле 19:44
Объявлены режиссеры и каст приквела "Ведьмака" 19:43
На Украине экзамен на владение украинским языком сдали 7,5% чиновников 19:37
Эксперт объяснил, почему России нужны копейки 19:20
Собянин: Большой Каменный мост полностью открылся после капремонта 19:17
Кузнецова предложила новые формы помощи детям с инвалидностью 19:17
Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменен 19:12
Видео: Пляжи Геленджика после наводнения заполнили отдыхающие 19:10
Небензя: РФ определит политику в отношении Кабула, исходя из действий талибов 18:58
Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни отправили в СИЗО 18:45
В Гаити жертвами землетрясения стали около 1300 человек 18:44
Победителям "России - страны возможностей" упростили получение гражданства 18:30
Чернышенко провел совещание по форуму "Технопром-2021" 18:17
СМИ: В аэропорту Кабула в хаосе погибли семь человек 18:12
В "Сириусе" разработали сверхтяжелую ракету для освоения Луны 18:05
Немецкая молодежь отказывается служить в бундесвере 18:05
Карпин пошутил про борщ в меню сборной России 18:04
Карпин рассказал, в каком случае Захарян сыграет за сборную России 17:50
В Москве иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода 17:42
В Нижегородской области 16-летняя девушка уехала на такси и пропала 17:38
Самолеты "Аэрофлота" не будут летать над территорией Афганистана 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
16.08.2021 19:55
Рубрика: Культура

"Геликон-опера" готовит к новому сезону четыре премьеры

Текст: Наталья Лебедева
Московский музыкальный театр "Геликон-опера" готовится к открытию нового, уже 32-го сезона. В планах, объявленных в понедельник на сборе труппы, - четыре премьеры и долгожданные международные гастроли.

Новый сезон театр откроет 31 августа гала-концертом "Бал княгини Шаховской", который одновременно подведет итоги геликоновской Молодежной программы оперных артистов.

Фото: Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева
В Петербург привезут авторские спектакли легендарных хореографов

Первая из премьер запланирована на 21 октября. Впервые в России представят оперу на иврите "Альфа & Омега" Гиля Шохата в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана.

"Во-первых, мы уже знаем, что это очень красивая музыка. Во-вторых, это очень красивый язык, совершенно не известный в музыкальном театре" - представил спектакль Бертман, который вышел на связь с труппой по видеосвязи из Израиля.

Как уточняет ТАСС, это премьера станет историческим событием. Более того, как раз сейчас Дмитрий Бертман ведет переговоры о том, чтобы "Альфу & Омегу" увидела и израильская публика. В России же премьерная серия составит восемь показов.

Еще одна ожидаемая премьера - опера Верди "Аида", которая вернется в репертуар театра в новом виде. Лауреат премии Москвы Илья Ильин готовит одноактную оперу-буффа "Остров Тюлипатан" Оффенбаха. Финальную точку в театральном сезоне поставит премьера оперы Пуччини "Богема" в постановке Дмитрия Бертмана.

Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, в новом сезоне театр сохранит 50-процентную заполняемость зала с соблюдением всех необходимых мер. QR-коды у зрителей на входе обещают пока не проверять.

В свои первые в новом сезоне международные гастроли "Геликон-опера" отправится уже в сентябре. Артистов театра ждут в Швеции, где они вместе с Королевской оперой в Стокгольме покажут "Иоланту" Чайковского в постановке Сергея Новикова. А уже в ноябре театр отправится в Италию.

Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк

Главное сегодня

Хроника событий в Афганистане: талибы в Кабуле
Посол: Талибы заверили, что с российских дипломатов не упадет ни один волос
Россия снимает ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Борца с коррупцией в таможне задержали за получение взятки в 1 млн рублей
За сутки в России подтверждено 20 765 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как тренируется Юлия Пересильд для съемок в фильме "Вызов"
Пять фильмов, над которыми работает Данила Козловский