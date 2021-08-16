Глава Эстонии Керсти Кальюлайд будет баллотироваться на второй президентский срок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о готовности баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает эстонский информационный портал ERR.

Выборы главы государства начинаются в парламенте страны - Рийгикогу - 30 августа. Выдвигать кандидатуры на пост президента можно уже с 10 августа. Если парламент сможет выбрать президента, будет созвана коллегия выборщиков из 208 человек.

"Этим я заложила своего рода надежный фундамент для дискуссий, чтобы все знали, что если другие усилия и поиски не дадут плодов, то я не скажу своему народу нет", - завяла Кальюлайд.

Пока что у правящих партий нет официального кандидата. Кандидату от оппозиции не хватило двух голосов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Напомним, что Кальюлайд занимает пост президента в 2016 года.