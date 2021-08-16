Археологи раскопали 1600-летнюю гробницу "Ромео и Джульетты"

Археологи при проведении раскопок на севере Китая обнаружили редкое древнее захоронение, в котором была найдена обнимающаяся пара влюбленных. Усыпальница относится к тому историческому периоду, когда в Китае царила мода на любовь и любовную тоску.

Как сообщает агентство "Синьхуа", открытие представил Университет Цзилинь, археологическая команда которого обнаружила необычную гробницу. Она была найдена в городе Датун, провинция Шаньси на севере Китая, еще в 2020 году. С тех пор там проводились раскопки, результаты которых только сейчас представили публике. Датирование позволило установить, что возраст усыпальницы составляет около 1600 лет. Она относится к периоду правления династии Северная Вэй (386-534 годы нашей эры).

Это оказалось парное захоронение, причем археологи назвали его "гробницей влюбленных". Дело в том, что мужчина и женщина лежат в одном саркофаге. При этом руки мужчины обвивают талию возлюбленной, в то время как партнерша прижалась к его груди, положив голову ему на плечо. Исследователи также обнаружили серебряный перстень на безымянном пальце левой руки женщины.

Ученые уже провели лабораторный анализ останков. Он показал, что на момент смерти женщина была абсолютно здорова. У нее не обнаружили следов травм или болезней, которые могли бы стать причиной смерти. У мужчины был выявлен перелом правой руки, который не успел зажить. Все указывает на то, что эти двое могли покончить жизнь самоубийством, невольно отсылая нас к сюжету трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

Достоверность истории, рассказанной Шекспиром, до сих пор не установлена. Однако и это, и предыдущие археологические открытия недвусмысленно указывают на определенное правдоподобие повести о несчастных влюбленных.

Археологи подчеркивают, что ранее в Китае было обнаружено несколько гробниц обнимающихся пар, относящихся к эпохе династии Северная Вэй. Однако новая археологическая находка во многом уникальна и редка. Исследователи, в частности, говорят, что она на удивление хорошо сохранилась. По словам ученых, подобные захоронения помогают лучше интерпретировать социальное восприятие человеческой жизни и смерти и отношение к любви в эпоху династии Северная Вэй.

Они отмечают, что регион Датун древности был настоящим "плавильным котлом" для различных этнических культур. В то время процветала мода на тоску и любовь. Кстати, серебряный перстень, украшавший руку женщины, является одним из свидетельств этого. Известно, что такие изделия в ту эпоху служили символами любви и брака, а не были просто украшениями.

Это не единственное археологическое открытие последнего времени. Так, в провинции Шаньси недавно были найдены 14 богатых кирпичных гробниц времен династии Цзинь (1115-1234 годы нашей эры). Их раскопали в деревне Дунчжуан, недалеко от города Хоума. Примечательно, что раскопки стартовали еще в июле 2016 года. Пять лет у археологов ушло на то, чтобы аккуратно очистить сооружения и найденные в них предметы и каталогизировать их.

Особое внимание сотрудников Института археологии провинции Шаньси привлекли две гробницы, обозначенные как M12 и M14. Они оказались наиболее хорошо сохранившимися Это были роскошные усыпальницы с богато декорированными деревянными конструкциями и кирпичными погребальными камерами.

Над их входами были выгравированы три китайских иероглифа, которые переводятся как "большая удача". Гробницы были искусно украшены резьбой по кирпичу и цветными фресками. На северных стенах были изображены сами владельцы гробниц, это оказалось семейное захоронение мужа и жены. Их изобразили сидящими на стульях у квадратного стола, на котором стояло блюдо с плодами. Хозяйка гробницы держит в руке свиток, а ее супруг - четки.