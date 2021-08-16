Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы

Преображенский суд Москвы в понедельник назначил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш наказание в виде к 1,5 года ограничения свободы.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Преображенского суда, Ярмыш признана виновной по ч.4 ст.33 ч.1 ст.236 УК РФ в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По данным следствия, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых по этому делу, граждане в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию в Москве 23 января, создав угрозу массового заболевания.

В рамках так называемого "санитарного дела" суд уже приговорил юриста запрещенной в России экстремистской организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией" Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы.

По решению суда ограничение свободы подразумевает запрет на участие в массовых акциях, смену места жительства и выезд за пределы столичного региона без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.