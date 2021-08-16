Июль стал рекордно жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений

Июль признан самым жарким месяцем за всю 142-летнюю историю наблюдений за погодой на Земле. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, совокупная температура суши и поверхности океана в июле на планете была на 0,93 градуса Цельсия выше среднего показателя в XX веке (15,8 градуса Цельсия).

Прошлый месяц стал самым жарким в истории наблюдений, в частности, для Азии, побив местный рекорд, установленный в 2010 году. Для Европы этот июль стал вторым по жаре, уступив лишь 2018 году. В Северном полушарии температура поверхности суши также побила все рекорды, на 1,54 градуса Цельсия превысив средний показатель.

Ранее ООН в новом докладе, в работе над которым участвовали порядка 200 ученых, заявила, что текущие изменения климата неизбежно повлекут за собой экстремальные температуры, подобные тем, что фиксировались во многих регионах этим летом. К примеру, 11 августа в городе Сиракузы на Сицилии столбик термометра поднялся до отметки в 48,8 градуса Цельсия. Аномальную жару эксперты связали с антициклоном из Северной Африки. Сейчас Всемирная метеорологическая организация выясняет, стал ли этот показатель новым общеевропейским температурным рекордом. Пока этот "титул" принадлежит отметке 48 градусов Цельсия, которую наблюдали на своих градусниках жители Афин 10 июля 1977 года.