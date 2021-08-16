Кабмин обсудит допуск иностранных страховщиков на рынок России

На заседании правительства 17 августа будет рассмотрен вопрос о допуске на российский рынок иностранных страховых компаний, сообщили в пресс-службе кабмина. Проектом постановления предусматривается предоставление иностранным страховщикам, зарегистрированным в государствах-членах ВТО, права работать в России посредством создания филиалов.

Также министрам на утверждение представят поправки в Налоговый кодекс, упрощающие документальное подтверждение нулевой ставки НДС при оказании услуг по международной перевозке морскими и речными судами товаров, вывозимых из России. Документом предлагается исключить требование о наличии отметок таможенных органов.