Как добиться повышения зарплаты и у кого она сама будет расти

После взрывного роста безработицы в прошлом году, вызванного ковидным локдауном, сейчас ситуация понемногу стабилизируется.

Специально для "Российской газеты" директор по стратегическим коммуникациям Рокет Ворк Дмитрий Дригайло описал ситуацию на рынке труда и подсказал, как можно получить прибавку к зарплате:

- Напомним, что в мае прошлого года без работы, по официальным данным, оказалось сразу миллион человек, а общей показатель безработицы вырос до 4,5 миллиона. Это 6,1% от работоспособного населения в стране, что стало абсолютным максимумом с 2012 года.

Сейчас же без работы остаются только до 4,9% или 3,7 миллиона граждан. Конечно, данные Росстата не учитывают теневую безработицу, но положительная динамика налицо. При этом с большой вероятностью новых потрясений на рынке труда ждать не стоит.

Во-первых, спрос подстраивается под новые реалии, бизнес научился жить в условиях пандемии. Так что масштабных закрытий по аналогии с прошлым годом никто не ждет. Да и спрос на сотрудников подрастает.

Во-вторых, до сих пор ощущается острая нехватка иностранной рабочей силы, связанная с закрытыми границами. В этой ситуации вакуум в отраслях, где традиционно широко использование трудовых мигрантов - аграрный сектор, ЖКХ, сфера услуг, строительство, заполняется россиянами.

И размер вознаграждений там становится более привлекательным. Средняя зарплата строителя в России выросла за год на 33%. В остальных сферах рост также наблюдается, но чуть более скромный в зависимости от рентабельности бизнеса.

У кого зарплаты сытые

Первый, и, наверное, самый очевидный совет тем, кто задумался о смене работы: там, где бизнес приносит деньги, там есть и сытые зарплаты.

Где еще следует ожидать повышения зарплат? Там, где бизнес рос и продолжает расширяться в условиях пандемии. Это финансовый сектор, фарма, социальные сети, стриминговые сервисы, службы доставки и сервисы мобильности, онлайн-ритейл, интернет-образование и даже сфера частных услуг.

При этом спрос, подкрепленный более щедрыми вознаграждениями, есть и на работников интеллектуальной сферы. Есть он и на синие воротнички, вроде курьеров и водителей, складских работников. В среднем за прошлый год зарплаты здесь поднялись на 20-25%. А в некоторых регионах курьеры стали получать и на 40% больше (например, в Санкт-Петербурге).

А что делать тем, у кого на носу гарантированной прибавки не маячит? Брать все в свои руки!

Как добиться прибавки

Вы вполне можете сами скорректировать объем собственного вознаграждения за работу, не дожидаясь индексации. Даже несмотря на то, что в кризис все компании обычно любят экономить. Главное знать, как попросить.

Для начала, проверьте рынок - узнайте сколько получают такие же специалисты в других компаниях в вашем регионе и в стране. Так вы поймете, возможен ли (и насколько) рост зарплаты.

Также советуем заранее собрать аргументы. Например, оценить, насколько больше у вас стало текущих задач или ответственности, каких успехов удалось добиться. С повышением продуктивности и производительности логично повышать и заработную плату. Так как бизнес заинтересован в эффективных сотрудниках, он готов идти на уступки, чтобы их удержать. По крайней мере, стоит попытаться убедить своего работодателя, что терять вас ему невыгодно.

При этом есть некоторые аргументы, которые стоит использовать аккуратно. Например, переработка - не лучший повод просить прибавку. Тут стоит трезво смотреть на вещи. Если вы задерживаетесь на работе, потому что не можете организовать управление собственным временем - поводов поднимать зарплату у руководства не будет. К тому же любые переработки сверх расписания, оплачивают отдельно.

Также довольно спорным аргументом в споре за зарплату являются угрозы и манипуляции. Мол, в конкурирующей фирме готовы платить больше. Такой подход вскрывает отсутствие лояльности сотрудника и какой-либо другой, кроме денежной, мотивации. А такие сотрудники рано или поздно теряют в эффективности и невыгодны бизнесу. Просить повышения за стаж - тоже дело не самое удачное.

Понятно, убедить начальника повысить вам зарплаты - дело непростое. В конце концов она очень сильно зависит от рынка и от производительности вашего труда. Но даже в ситуации, когда ничего выдающегося вы вроде не сделали, всегда можно подойти к начальству и спросить: "Что мне нужно сделать, чтобы зарабатывать больше?".

На вас с большой вероятностью скинут сколько-то новых задач, увеличат зону ответственности, но и зарплата вместе с этим гарантированно поднимется. Словом, как в той самой поговорке из старого советского фильма: кто работает, тот ест.