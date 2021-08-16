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16.08.2021 12:17
Рубрика: В мире

Как Эгилс Левитс стал самым непопулярным президентом Латвии

Текст: Юрий Сизов
Достигнув экватора своего пребывания в Рижском замке, 66-летний Эгилс Левитс вряд ли с большой помпой стал отмечать вторую годовщину своего нахождения в президентском кресле. Да и праздновать в нынешней ситуации, констатируют местные аналитики, к сожалению, поводов недостаточно. За истекшее время на высшем государственном посту, признают они, бывший судья в Евросоюзе умудрился стать самым непопулярным руководителем страны в новейшей истории этой прибалтийской республики.

Согласно августовскому опросу центра изучения общественного мнения SKDS, который публикует портал "ВВ", работу президента позитивно оценивают лишь 25% граждан страны. А вот негативную оценку деятельности главы государства дали 60% опрошенных. Мрачных тонов добавляют еще 15% латвийцев, которые признались, что затрудняются оценить деятельность господина Левитса.

Фото: Arina Solntzeff/picture alliance via Getty Images
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Кстати, по словам социолога Арниса Кактиньша, если сравнивать авторитет ныне действующего президента с рейтингами его предшественников, то можно заметить, что у него исторически худший показатель. Вслед за фанатами главы государства социолог готов предположить, что это может быть связано с пандемией коронавирусной инфекции в почти двухмиллионной стране.

Во-первых, пояснил он, "обществу требуются сильные лидеры, нужен тот, кто будет управлять этим государством". Во-вторых, по его оценке, и правительство относительно слабо справляется с кризисом. А если "мы посмотрим на президента, мы не сможем сказать, что у нас есть сильная рука, чтобы навести порядок в стране так, чтобы мы сказали - у нас есть сильный лидер, капитан", считает эксперт.

И если Левитс не сделает для себя оперативные выводы и не попытается стать де-факто лидером страны, то второй срок ему не светит, не исключают политические обозреватели, намекая, что значительная часть нынешних депутатов правящей коалиции в парламенте, голосовавших за Левитса, в новый сейм могут и не попасть.

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Правда, напоминают новостные порталы, нынешний президент в политике не новичок, хотя и провел большую часть своей жизни за пределами Латвии. Еще почти 40 лет назад он был избран в состав думы Народного фронта, став одним из авторов текста Декларации о восстановлении независимости. Успел Левитс побывать и министром юстиции, представлял интересы страны в качестве посла в Австрии, Венгрии и Швейцарии.

Будет к месту добавить, что хозяин Рижского замка стал шестым по счету президентом в новейшей истории Латвии. Наблюдатели в латвийской столице напоминают, что Гунтис Улманис и Вайра Вике-Фрейберга проработали на посту президента два срока, Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш и Раймондс Вейонис - только по одному.

В мире Европа Латвия

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