Япония планировала начать бактериологическую войну в 1944 году

Новости

Беларусь увеличила поставки картофеля в Россию в 11 раз 12:34
Сергей Кравцов: Учебный год начнется в традиционном формате 12:32
Синоптики назвали последний жаркий день в Москве 12:32
Умер советский актер Тыну Тамм 12:30
Партия Роста предложила другим силам обсудить совместное наблюдение на выборах 12:28
Что больше всего пугает школьников перед началом учебного года 12:25
Борца с коррупцией в таможне задержали за получение взятки в 1 млн рублей 12:17
В МВД Украины назвали возможные причины смерти мэра Кривого Рога 12:16
Московская международная книжная ярмарка пройдет с 23 по 26 сентября 11:55
В Миассе сняли на видео смерч на пляже 11:54
Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр 11:52
РВСН начали подготовку расчетов для МБР "Сармат" 11:46
Россия снимает ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею 11:42
Паралимпиец-дзюдоист избил охранника гостиницы в Токио 11:41
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией 11:40
Израиль разрешил своим гражданам посещать Россию 11:30
Напавший на русскоговорящую девушку в Киргизии дебошир проведет в изоляторе месяц 11:30
МИД: "Талибан" в свое время заслуженно признали террористической организацией 11:24
Правительство запустило механизм господдержки создания индустриальных парков 11:22
Андрей Бочкарев: Еще одна школа-гигант появится в Новой Москве в 2022 году 11:10
Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном появится в Чертаново в 2022 году 10:57
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд будет баллотироваться на второй президентский срок 10:43
В МИД РФ назвали захват власти талибами результатом провала США 10:41
Посол: Дипмиссия РФ в Кабуле продолжит работу в штатном режиме 10:41
Эксперт рассказал, что может произойти с курсом рубля в августе 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
16.08.2021 11:30
Рубрика: Власть

Япония планировала начать бактериологическую войну в 1944 году

Текст: Иван Егоров
Японские военные в годы Второй мировой войны планировали использовать в ходе полномасштабных военных действий против СССР бактериологическое оружие, которое они испытывали на живых людях. Это следует из архивных документов, впервые рассекреченных ФСБ, - выдержки из них приводит РИА Новости. Среди архивных материалов протокол допросов в 1947-1949 годах последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, которые велись в рамках Хабаровского процесса.
Подсудимые на процессе по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия. Хабаровск, 25-30 декабря 1949 года. Фото: Тарабащук/РИА Новости Подсудимые на процессе по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия. Хабаровск, 25-30 декабря 1949 года. Фото: Тарабащук/РИА Новости
Подсудимые на процессе по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке к применению бактериологического оружия. Хабаровск, 25-30 декабря 1949 года. Фото: Тарабащук/РИА Новости

Готовясь к войне против Советского Союза, США, Китая и Великобритании, а также других стран, Япония возлагала большую надежду на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии. В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных четко говорится, что в 1944 года руководство Квантунской армии дало распоряжение увеличить производство бактериологической массы, что свидетельствует о решительной подготовке к бактериологической войне.

Фото: РИА Новости
75 лет назад началась двухнедельная война между СССР и Японией

Во время первого допроса в конце февраля 1947 года Ямада умолчал о настоящей деятельности подчинившегося ему специального отряда 731 Квантунской армии во главе с микробиологом, генерал-лейтенантом Сиро Исии. По словам японского генерала, "этот отряд занимался профилактическим снабжением водой Квантунской армии". О разработке отрядом 731 бактериологического оружия и его испытаниях на пленных генерал в тот момент почему-то "забыл". Однако уже к 1949 году под неоспоримым гнетом улик и показаний свидетелей Ямада все-таки заговорил и дал показания о планах применения бактериологического оружия против СССР. По его данным, в наставлении "по бою рейдовых отрядов" предусматривалось использовать бактерии как диверсионное оружие при проведении местных диверсий мелкими воинскими подразделениями. При этом составление планов диверсий против Советского Союза входило в компетенцию центральной японской военной миссии и разведотдела штаба Квантунской армии. Согласно показаниям генерала Ямады, "самолеты, приданные отряду 731, использовались для производства опытов по испытанию бактериологического оружия, изготовленного данным отрядом, путем бомбометания и распыления бактерий при помощи специальной аппаратуры, установленной на самолетах".

В ходе допроса бывшему главкому зачитали показания свидетеля Мацумуры о том, что тот сделал Ямаде устный доклад о применении бактериологической бомбы "системы Исии" осенью 1944 года.

"Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен", - подтвердил Ямада. Главная особенность этой бомбы заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над землей, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.

Бактериологическая бомба "системы Исии" была названа в честь ее создателя генерал-лейтенанта Сиро Исии - микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии. Именно под его руководством проводились бесчеловечные биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. "В качестве подопытных использовались живые люди, так как без этого, повторяю, невозможно было бы определить эффективность применения бактериологического оружия", - сообщил последний главком Квантунской армии.

В специальных отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные признались в смертях около трех тысяч военнопленных, однако, по оценкам советских следователей, погибших было больше десяти тысяч. В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных четко говорится, что в 1944 году руководство Квантунской армии дало распоряжение увеличить производство бактериологической массы, что свидетельствует о решительной подготовке Японии к бактериологической войне.

Фото: Шкулин
ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

В декабре 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главным фигурантом процесса был генерал-полковник Ямада. Хабаровский трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100 по подготовке бактериологической войны, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей во время производства всевозможных экспериментов по применению бактериологического оружия.

По приговору трибунала Отодзо Ямада получил 25 лет лагерей - высшую меру наказания в СССР в то время. При этом непосредственный разработчик биологического оружия и инициатор опытов над людьми - генерал Сиро Исия избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал в Японии и США. Умер в 1959 году в Японии.

Власть Безопасность Спецслужбы Общество История Русское оружие История Правительство ФСБ Вторая мировая война

Главное сегодня

Воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности постковидного синдрома
Захарова: Польша не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях
В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи
Вильфанд: По всей России установились температуры выше нормы
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите