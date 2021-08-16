Япония планировала начать бактериологическую войну в 1944 году

Готовясь к войне против Советского Союза, США, Китая и Великобритании, а также других стран, Япония возлагала большую надежду на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии. В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных четко говорится, что в 1944 года руководство Квантунской армии дало распоряжение увеличить производство бактериологической массы, что свидетельствует о решительной подготовке к бактериологической войне.

Во время первого допроса в конце февраля 1947 года Ямада умолчал о настоящей деятельности подчинившегося ему специального отряда 731 Квантунской армии во главе с микробиологом, генерал-лейтенантом Сиро Исии. По словам японского генерала, "этот отряд занимался профилактическим снабжением водой Квантунской армии". О разработке отрядом 731 бактериологического оружия и его испытаниях на пленных генерал в тот момент почему-то "забыл". Однако уже к 1949 году под неоспоримым гнетом улик и показаний свидетелей Ямада все-таки заговорил и дал показания о планах применения бактериологического оружия против СССР. По его данным, в наставлении "по бою рейдовых отрядов" предусматривалось использовать бактерии как диверсионное оружие при проведении местных диверсий мелкими воинскими подразделениями. При этом составление планов диверсий против Советского Союза входило в компетенцию центральной японской военной миссии и разведотдела штаба Квантунской армии. Согласно показаниям генерала Ямады, "самолеты, приданные отряду 731, использовались для производства опытов по испытанию бактериологического оружия, изготовленного данным отрядом, путем бомбометания и распыления бактерий при помощи специальной аппаратуры, установленной на самолетах".

В ходе допроса бывшему главкому зачитали показания свидетеля Мацумуры о том, что тот сделал Ямаде устный доклад о применении бактериологической бомбы "системы Исии" осенью 1944 года.

"Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен", - подтвердил Ямада. Главная особенность этой бомбы заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над землей, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.

Бактериологическая бомба "системы Исии" была названа в честь ее создателя генерал-лейтенанта Сиро Исии - микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии. Именно под его руководством проводились бесчеловечные биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными. "В качестве подопытных использовались живые люди, так как без этого, повторяю, невозможно было бы определить эффективность применения бактериологического оружия", - сообщил последний главком Квантунской армии.

В специальных отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные признались в смертях около трех тысяч военнопленных, однако, по оценкам советских следователей, погибших было больше десяти тысяч. В протоколах допросов Ямады и других японских военнопленных четко говорится, что в 1944 году руководство Квантунской армии дало распоряжение увеличить производство бактериологической массы, что свидетельствует о решительной подготовке Японии к бактериологической войне.

В декабре 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главным фигурантом процесса был генерал-полковник Ямада. Хабаровский трибунал установил, что он руководил преступной деятельностью подчиненных ему отрядов 731 и 100 по подготовке бактериологической войны, поощряя производимые в этих отрядах зверские убийства тысяч людей во время производства всевозможных экспериментов по применению бактериологического оружия.

По приговору трибунала Отодзо Ямада получил 25 лет лагерей - высшую меру наказания в СССР в то время. При этом непосредственный разработчик биологического оружия и инициатор опытов над людьми - генерал Сиро Исия избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал в Японии и США. Умер в 1959 году в Японии.