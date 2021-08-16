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16.08.2021 23:03
Рубрика: Общество

Кардиологи назвали главные плюсы употребления растительной пищи

Текст: Андрей Васильев

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) опубликовала результаты двух многолетних исследований, которые предоставляют дополнительные доказательства полезности растительной пищи.

Фото: iStock
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В ходе одного из исследований, опубликованных в журнале Американской кардиологической ассоциации, отслеживались пищевые привычки 4946 взрослых в возрасте от 18 до 30 за 32-летний отрезок времени. Добровольцев попросили рассказать о своей диете, в то время как ученые оценивали данный выбор продуктов по соответствующей шкале. Такие продукты, как фрукты, овощи, бобы, орехи и цельнозерновые получили самые высокие оценки, а красное мясо с высоким содержанием жира, жареные продукты, соленые закуски, выпечка и безалкогольные напитки получили низкие оценки в группе участников эксперимента.

После принятия во внимание других факторов риска (таких как генетика, курение и физические упражнения) у добровольцев, которые попали в 20 процентов лучших по шкале долгосрочной диеты, три десятилетия спустя было на 52 процента меньше шансов заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, взрослые, которые изменили свой выбор продуктов питания в пользу овощей и фруктов между 7-м и 20-м годами исследования, имели на 61 процент меньше шансов получить диагноз последующего сердечно-сосудистого заболевания по сравнению с участниками, которые выбрали более тяжелую пищу. По словам ученых, рацион питания, ориентированный на овощи и фрукты, не только означает, что в ваших блюдах будет мало вызывающих воспаление насыщенных жиров, но и повышается потребление антиоксидантов, а также клетчатки.

Результаты исследования также показали, что у женщин, которые часто придерживались растительной диеты, вероятность развития сердечной недостаточности оказалась на 17 процентов ниже, на 14 процентов меньше риск ишемической болезни сердца, и на 11 процентов меньше вероятное развитие любого типа сердечно-сосудистых заболеваний.

Со своей стороны Американская академия неврологии заявила, что даже минимальные порции продуктов растительного происхождения, включая клубнику, ежевику и апельсины, могут снизить риск снижения когнитивных функций в среднем на 20 процентов. Благодаря определенным типам флавоноидов (класс растительных соединений, обладающих мощным антиоксидантным действием) когнитивные нарушения снизились на 24 процента у тех, кто потреблял больше красных, пурпурных и синих продуктов, таких как вишня и черника, и на 38 процентов среди добровольцев, которые ели оранжевые и желтые фрукты и овощи.

Исследователи из Соединенного Королевства проанализировали данные 11 клинических испытаний (каждое исследование длилось в среднем 23 недели), в которых изучались результаты соблюдения растительной по сравнению с другими диетами. Согласно результатам, опубликованным в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care, растительная диета имела как физические, так и психологические преимущества для людей, живущих с диабетом 2 типа. Например, уровень глюкозы в крови натощак значительно упал среди участников, которые практически не ели продукты животного происхождения, кроме того, у них значительно снизились симптомы депрессии.

Согласно выводам ученых, если у вас повышенный уровень глюкозы в крови, растительная диета может оказать положительное влияние на здоровье кишечника. Причина: многочисленные растительные продукты (например, лук, чеснок, лук-порей, спаржа и бананы) содержат пробиотические волокна - форму пищевых волокон, которые питают "дружественные" бактерии, обитающие в пищеварительной системе. "Метаболизм этих соединений высвобождает полезные короткоцепочечные жирные кислоты, которые, как было показано, уменьшают воспаление, наряду с улучшением чувствительности к инсулину, что в конечном итоге улучшает уровень сахара в крови", - отмечается в исследовании.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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