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16.08.2021 20:30
Рубрика: Культура

Кустурица, Брегович и Сукачев споют вместе на фестивале "По... пляшем"

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Совместное выступление Эмира Кустурицы, Горана Бреговича и Гарика Сукачева состоится в Music Media Dome в рамках фестиваля "По... пляшем" 26 августа.
Вскоре после концерта Сукачев представит премьеру совместного альбома с Александром Ф. Скляром. Фото: РИА Новости Вскоре после концерта Сукачев представит премьеру совместного альбома с Александром Ф. Скляром. Фото: РИА Новости
Вскоре после концерта Сукачев представит премьеру совместного альбома с Александром Ф. Скляром. Фото: РИА Новости

Отчего именно такая компания?! Все трое играют лихую балканскую музыку и gypsy rock. Или проще - "цыганщину". А на сцене у них обычно царят веселье, удаль, кутеж и ураганный драйв. Яркий фейерверк страстей и оптимизма. Ведь именно таких ритмов и позитива нам часто не хватает в эти непростые пандемийные времена.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Все трое имеют прямое отношение к кино: Кустурица и Сукачев снимают фильмы, Брегович пишет саундтреки. Все трое давно дружат. И кроме всего прочего, все трое отличные рассказчики! Не раз выступали вместе, в том числе в Государственном Кремлевском дворце, и в Крыму. И вот теперь снова встретятся в Москве.

Эмир Кустурица выйдет на сцену со своей группой The No Smoking Orchestra. Горан Брегович - с Wedding & Funeral Band. А Гарик Сукачев - с оркестром "Кампанелла каменной звезды", который создал в пору своего увлечения балканской музыкой в конце 90-х. Тогда он и написал такие замечательные и бойкие хиты, как "Песня вольного стрелка" (Bella ciao), "Ритка Дорофеева" и "Барышня и дракон".

На концертах они не звучали давно. И очень приятно будет их снова услышать. Немаловажно знать, что это будет covid-free фестиваль - зрителей будут пускать в зал по QR-коду.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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