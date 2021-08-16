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16.08.2021 19:17
Рубрика: Общество

Кузнецова предложила новые формы помощи детям с инвалидностью

Текст: Елена Яковлева

В российских школах нужно провести капитальный ремонт, чтобы удовлетворить запрос на доступную безбарьерную среду для людей с особенностями развития, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, к некоторых регионах программа "Доступная среда" никак не учитывается при формировании бюджета.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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- Это недопустимо, - настаивает Анна Кузнецова на круглом столе "Комфортная жизнь для людей с инвалидностью".

Она уверена в том, что "нужно стоять на защите интересов людей с особенностями развития и развивать безбарьерную среду".

Для этого, по ее мнению, надо, проконсультировавшись со специалистами, внести все нужное в программы капремонта школ.

Она также считает, что дети с особенностями развития должны иметь возможность учиться в любой школе. То же самое нужно учитывать и организации детского отдыха.

- Доступность среды также важно предусмотреть при проектировании и ремонте учреждений отдыха - цитируют ее РИА Новости.

Детский омбудсмен также предложила включить в предвыборную программу партии "Единая Россия" пункт о внедрении в каждом регионе РФ модели ранней помощи для профилактики инвалидности у детей.

По ее наблюдениям, в ряде регионов России уже сложилась очень интересная, правильная и точная работа по ранней помощи детям, начиная с роддома.

- Мы отправляли в министерство здравоохранения предложение о расширении неонатального скрининга, чтобы родители с самого начала имели понимание, с какими проблемами придется столкнуться. Здесь вся система должна быть подключена. В связи с этим мы предлагаем в каждом регионе внедрить модель ранней помощи детям, - заявила она сегодня в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки единороссов пи обсуждении предвыборной программы партии.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Детский омбудсмен обратила внимание на то, что там, где есть программы ранней помощи, удается исключить инвалидность. Отметив, что в Омской области, например, 40 процентов детей не получили статус инвалида благодаря организованной программе модели ранней помощи. Хорошая практика такой помощи отлажена и в Башкортостане. Дети там из-за своевременного вмешательства специалистов "выходят в норму", обходя инвалидный сценарий.

Она утверждает, что программы ранней помощи помогают избежать инвалидности 30 процентам детей.

По ее мнению, медико-санитарную экспертизу для инвалидов надо сократить до 1-2 дней, чтобы люди с инвалидностью могли оперативно получать лечение и реабилитацию. Она уверена, что сегодня также необходимо ввести психологическую помощь для родителей детей с инвалидностью.

Эту идею Анна Кузнецова привезла из Калуги. Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала ей, как трудно оформлять опеку над ребенком-инвалидом, когда ему исполняется 18 лет, иногда это длится несколько месяцев.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Президент Уполномоченный по правам ребенка Господдержка инвалидов

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