Лукашенко потребовал четкого функционирования транспортной отрасли

Обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на западные санкции, поручил отраслевым руководителям Александр Лукашенко. Об этом шла речь в понедельник, 16 августа, во время доклада главе государства вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, передает пресс-служба президента.

"Будучи транзитной страной, вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование этого транспорта", - подчеркнул белорусский лидер, допустив, что может быть, конечно, и какой-то сбой. "Но он должен быть кратковременным. Потому что все мы понимали, что они нас в покое не оставят и будут все время этими санкциями подпитывать, образно говоря. Как складывается сейчас ситуация? И если есть какие-то проблемы, какие пути выхода вы видите из этого положения?" - задал вопрос глава государства.

Обращаясь к докладчикам, он поинтересовался, как складываются дела непосредственно в "Авиакомпании Белавиа", как живет транспортный комплекс страны. Констатировав при этом, что экспорт этих услуг превышает $2 млрд, а это в свою очередь почти половина от общего объема внешней торговли услугами. "Это огромные масштабы, огромная сумма". Мы - транзитная страна", - подчеркнул он.

Потребовал белорусский руководитель доложить и о проработке альтернативных схем поставок белорусской продукции за рубеж. К этой теме он обращался и во время "Большого разговора с президентом" 9 августа, комментируя угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. "Начали крутить-вертеть. Выстрелили себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения", - подчеркнул Лукашенко.

Президент дал понять, что республика в таком случае перенаправит потоки в другие порты - на территории России. "В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. И в Индию - юго-восток", - отметил он. - Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас".

Одобрил глава государства и подходы министерства транспорта и коммуникаций к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров. Об этом после совещания рассказал прессе отраслевой руководитель Алексей Авраменко, пояснив, что минтранс ранее подготовил соответствующий проект указа, в котором предполагается ввести регистрационные карты транспортного средства, карты допуска водителя, диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси. Это позволит упорядочить работу в этом секторе, считают в ведомстве.

"Мы фактически идем по пути Российской Федерации. Они применяют примерно аналогичные подходы к работе такси. Сегодня рынок до конца не урегулирован с точки зрения наличия транспортных средств, компаний, которые работают. Подразумевается все это делать в электронном виде", - пояснил министр.