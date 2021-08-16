Макрон: Франция с РФ не дадут Афганистану стать убежищем для террористов

Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов, сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в телевизионном обращении к стране в понедельник. "Это вызов международной стабильности и миру, и мы сделаем все возможное с Россией, США и Европой для эффективного сотрудничества, поскольку наши интересы совпадают", - сказал Макрон.

Выступая из форта Брегансон, летней резиденции французских президентов, где он с супругой находится в отпуске, Макрон сказал, что долг Франции "защищать тех, кто нам помогал: переводчиков, водителей, поваров и многих других". В обращении, которое длилось чуть более десяти минут, Макрон заявил, что дестабилизация Афганистана может привести к потокам мигрантов в Европу, отмечает CNN.

По его словам, борьба в Афганистане была "справедливой" и "для Франции была большая честь участвовать в этой борьбе". "У Франции всегда был только один враг: терроризм", - заявил глава Елисейского дворца.