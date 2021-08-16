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16.08.2021 17:30
Рубрика: Власть

МИД: Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Москва установила рабочие контакты с новыми властями в Кабуле, заявили в российском МИД.

РФ не видит угроз для Центральной Азии со стороны талибов

"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, - передает ТАСС комментарий министерства. - Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения",

Напомним, что ранее в российском МИД уж отмечали договороспособность движения "Талибан" (запрещено в РФ). По мнению представителей дипломатического ведомства, она гораздо выше, чем у прежнего правительства Афганистана Ашрафа Гани.

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - заявил глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

Он также отметил, что при политического режима, "всегда возникает ниша для других международных террористических организаций, которые могут в перспективе представлять угрозу безопасности наших союзников".

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