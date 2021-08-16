МИД: Россия установила рабочие контакты с новыми властями в Афганистане

Москва установила рабочие контакты с новыми властями в Кабуле, заявили в российском МИД.

"Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, - передает ТАСС комментарий министерства. - Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения",

Напомним, что ранее в российском МИД уж отмечали договороспособность движения "Талибан" (запрещено в РФ). По мнению представителей дипломатического ведомства, она гораздо выше, чем у прежнего правительства Афганистана Ашрафа Гани.

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - заявил глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

Он также отметил, что при политического режима, "всегда возникает ниша для других международных террористических организаций, которые могут в перспективе представлять угрозу безопасности наших союзников".