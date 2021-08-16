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16.08.2021 11:24
Рубрика: В мире

МИД: "Талибан" в свое время заслуженно признали террористической организацией

Текст: Юрий Когалов

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) в свое время было признано террористической организацией вполне заслуженно. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Фото: AFP
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"Террористической организацией они были названы совершенно заслуженно 20 лет назад за то поведение, которое им было присуще в те времена. И талибы прекрасно этот урок выучили. Если же они его не доучили, тогда им придется столкнуться с большими сложностями во взаимоотношениях не только с Россией, но со всем мировым сообществом", - отметил Кабулов, обратив внимание, что талибы неоднократно заявляли об отказе от террористических актов.

Тем не менее об исключении "Талибана" из списка террористических организаций пока речи не идет. "Процедура может быть запущена тогда, когда Совет Безопасности ООН, принявший резолюцию о том, что они являются террористической организацией, примет обратную резолюцию​​​. Когда он ее примет, тогда все это и будет происходить", - цитирует РИА Новости спецпредставителя президента РФ.

По мнению дипломата, нет оснований полагать, что при талибах Афганистан превратится в новую реинкарнацию "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). "Этого опасения у меня нет. Я видел на практике, как вот эти самые талибы, в отличие от американцев, всего НАТО вместе взятого, включая сбежавшее афганское правительство, которые не боролись с ИГ (запрещены в РФ), а потворствовали ему, а талибы как раз с ним воевали и воевали беспощадно. И мне представители высшего руководства талибов говорили, что с игиловцами у них разговор один: пленных брать не будут", - рассказал представитель МИД РФ.

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