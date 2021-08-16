Миграционные подразделения МВД отказали во въезде в РФ 100 тысячам иностранцев

В течение первого полугодия сотрудники подразделений МВД России по вопросам миграции отказали в разрешении на въезд в нашу страну почти 100 тысячам иностранцев.

Данные о ситуации с миграционной статистикой были опубликованы на официальном сайте Министерства внутренних дел России.

"За январь - июнь 2021 года направлено 98 339 представлений о неразрешении на въезд в Российскую Федерацию", - говорится в отчете. Отказы получили иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотели въехать в нашу страну.

По данным статистики, за аналогичный период 2020 года было выдано порядка 111 тысяч запретов на въезд иностранцев в РФ. Как правило, въезд в страну запрещают, если это необходимо в целях обеспечения безопасности государства и общественного порядка.

Кроме того, такая мера используется, если в отношении иностранного гражданина вынесено решение о депортации или если у него имеется неснятая или непогашенная судимость.

Кроме того, как сообщает ТАСС, МВД России в первом полугодии 2021 года приняло решение о высылке из Российской Федерации порядка 8,6 тыс. иностранных граждан.

"В первом полугодии 2021 года для более 1 тыс. иностранных граждан сокращен срок пребывания в РФ, за пределы страны выслано порядка 8,6 тыс. человек", - рассказали агентству в министерстве.