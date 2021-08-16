Минстрой предложил бессрочно продлить работу Фонда ЖКХ

Минстрой предложил бессрочно продлить деятельность Фонда содействию реформирования ЖКХ. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается установить, что Фонд ЖКХ осуществляет свою деятельность бессрочно до определения даты прекращения его деятельности федеральным законом", - говорится в документе.

По мнению ведомства, реализация данного предложения позволит до 2023 года привлечь на условиях долгового финансирования проектов ЖХК 150 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Фонд ЖКХ получит до 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства - водопроводов, это очистных сооружений, канализации.