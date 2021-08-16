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16.08.2021 13:31
Рубрика: Экономика

Минстрой предложил бессрочно продлить работу Фонда ЖКХ

Текст: Матвей Линник

Минстрой предложил бессрочно продлить деятельность Фонда содействию реформирования ЖКХ. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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"Законопроектом предлагается установить, что Фонд ЖКХ осуществляет свою деятельность бессрочно до определения даты прекращения его деятельности федеральным законом", - говорится в документе.

По мнению ведомства, реализация данного предложения позволит до 2023 года привлечь на условиях долгового финансирования проектов ЖХК 150 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Фонд ЖКХ получит до 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства - водопроводов, это очистных сооружений, канализации.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Компании Госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ

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