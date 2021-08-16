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16.08.2021 10:30
Рубрика: Культура

На экранах семейное путешествие в джунгли Амазонки

Текст: Валерий Кичин
В новом диснеевском фильме "Круиз по джунглям" мы попадаем непосредственно в Диснейленд. Это уже далеко не первый опыт экранизации популярных аттракционов знаменитого тематического парка - среди них такой успешный, как "Пираты Карибского моря".

Сетовать на вторичность новой картины не имеет смысла: вторичность не просто задумана авторами, она суть фильма, собранного из цитат или как минимум аллюзий к любимым игровым образам аттракционного кино. Это точный расчет: насмотренная публика охотно впадает в детство, возвращаясь в мир авантюрных киносказок типа "В поисках утраченного ковчега" или "Мумии" - наивных, но исправно будоражащих воображение. И там, где критик сурово отметит повтор или заимствование, нормальный зритель порадуется новой встрече с чем-то давно и преданно любимым.

Фото: kinopoisk.ru
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А первое, что приходит на память при просмотре - авантюрный кинороман "Африканская королева" Джона Хьюстона с Хэмфри Богартом и Кэтрин Хэпберн в образе поначалу несовместимой, а потом пылко влюбленной пары, закинутой в дебри африканских джунглей времен Первой мировой войны. Но и эта ассоциация мимолетна и не тянет на большие ожидания: перед нами не более чем игровое путешествие в хитроумно сконструированные джунгли по искусственной Амазонке с анимированными крокодилами, дельфинами, тиграми и людоедами.

Игра есть игра - все понарошку, и нам об этом постоянно напоминают. Отсюда нарочито аляповатые карнавальные маски, откровенно компьютерный ягуар из мультфильма и, в отличие от "Африканской королевы", совершенно картонная, лишенная "химии" любовь между главными персонажами - ученой авантюристкой Лили (Эмили Блант) и разбитным владельцем утлого суденышка Фрэнком (Дуэйн Джонсон). Первая одержима идеей найти в джунглях Амазонии легендарные "лунные слезы" - лепестки, обладающие качествами снадобья от всех человеческих хворей. Второй берется ее доставить по назначению, пройдя через все ловушки предложенной нам игры. Но не из меркантильных соображений, а потому что ему приглянулась эта отважная девица в штанах - совершенно нетипичное существо для куртуазных 20-х годов прошлого века с их нежными кружевами и шляпками-мухоморами. Девице придан смазливый братец Макгрегор (Джек Уайтхолл), словно поменявшийся с сестрой ролями: без косметики ни шагу. То есть дань современности фильм отдает сполна: все маскулинное передано прекрасным феминам, все расовые и гендерные предрассудки успешно преодолены. Излишне говорить, что когда игра прикажет быть героем, в игре героем становится любой - изнеженный братец окажется и товарищем верным, и бойцом почище крутой сестренки.

А еще - завораживающая экскурсия в мир моды 10-х годов ХХ века. В мир наивной жюльверновской техники и чопорных ученых в усах и бородках. В самой Лили, героине Эмили Блант, сочетается несочетаемое: длинная юбка - с метким ударом с носка в лоб, очаровательная улыбка - с беспощадностью, трезвый ум - с верой в чудеса. Не забыли авторы и о Первой мировой, которая как раз в эти годы бушует на планете: введен комический персонаж надутого немца (Джесси Племонс) на допотопной подлодке, который тоже охотится за чудесными "лунными слезами", но с куда менее благородной целью. Попутно возникает мотив гонки, полной коварства и подстав.

Фото: kinopoisk.ru

Как воспринимать эту сборную, часто переперченную солянку? Хмуро подсчитывать абсурдность фабульных разворотов? Нет, надо просто расслабиться и получать удовольствие сродни тому, что можно получить на американских горках, в комнате смеха или в пещере ужасов с индейцами и звероящерами - там тоже не до чувства меры. Это у нас такой род эскейпизма от реальности, инъекция адреналина, бездумное мельтешение на дискотеке: на Амазонке злые крокодилы, грохочущие водопады, дикари с их размалеванными лицами и смертоносными стрелами - но людоед в любую минуту может обернуться веселым актером в устрашающем гриме, а ягуар - большой кошкой-мурлыкой. Из XVI века явится свирепый испанский конкистадор Агирре (Эдгар Рамирес) - и пойдет причудливая смесь времен и эпох, так что сам "лирический герой" фильма Фрэнк окажется четырехсотлетним ветераном. Как и положено аттракциону, это все очень красиво. Сделано с юмором - особенно философские сцены последовательного пожирания живых существ друг другом: муравей срезает листик и несет домой, муравья немедленно съедает мохнатый паук, паука - маленькая птичка, маленькую птичку - большая… Есть отсылы к "Аватару" с его фосфоресцирующими мирами. Чуть было не сказал, что есть отсылы к нашему "Пятнадцатилетнему капитану" с его разукрашенными ваксой аборигенами, но вовремя вспомнил, что как раз эту картину авторы "Круиза" наверняка не видели. Они сколлекционировали самые расхожие стереотипы экзотических приключений, как это и делают в тематических парках, нас замечательно пугающих, развлекающих и отвлекающих.

Фото: kinopoisk.ru
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Разумеется, картина испанца Жауме Кольет-Серра, из-за пандемии задержавшаяся на год, хотя и вызывает тени похожих классических фильмов, но не может идти с ними в сравнение. Как милейшая, но недостаточно для такой роли спортивная Эмили Блант в роли новой "Индианы Джонс" не может состязаться с Харрисоном Фордом хотя бы в харизме. Но фильм рождает в душе бурю сладких воспоминаний о лучших часах в кинозале - уже этим он хорош. И поверьте моему горькому опыту: сегодня лучше побывать в этом картонажном круизе сквозь компьютерные джунгли, чем подвергнуть испытанию временем когда-то эталонную комедию с великой Кэтрин Хэпберн и оскароносным Хэмфри Богартом - легенда на глазах рассыплется в прах.

Фото: kinopoisk.ru
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