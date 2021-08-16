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16.08.2021 20:52
Рубрика: Экономика

На фоне вакцинации горожане стали чаще искать новую работу

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Обязательная вакцинация от коронавируса в сфере обслуживания столицы подтолкнула ряд занятых там работников к "перемене мест". Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Авито. Работа", проведенного специально для "РГ".

Как отмечают авторы аналитического обзора, в июне-июле 2021 года активность столичных соискателей в сфере бухгалтерии и финансов увеличилась на 41 процент, несмотря на традиционный летний спад. Заметен рост пользовательского интереса и в сфере искусства и развлечений, консультировании. Эксперты видят в этом всплеске последствие введенной в городе обязательной вакцинации 60 процентов работников сферы обслуживания. В целом горожане проявили сознательность и пошли на иммунизацию добровольно. Те же, кто не захотел прививаться и пополнил ряды так называемых "антиваксеров", порой чувствовали себя лишними на рабочих местах.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Угроза отстранения от работы без сохранения заработной платы из-за отказа вакцинироваться оказалась не шуткой, - прокомментировали в пресс-службе "Авито. Работа". - Многим пришлось искать новую работу. Об этом говорит цифра: в июне-июле этого года соискатели выложили на 5 процентов больше резюме по сравнению с апрелем-маем. Количество самих же вакансий за эти два месяца изменилось незначительно - их стало больше всего на 1 процент. В ряде же отраслей вакцинация, напротив, сделала напряженной битву за работников, сообщили "РГ" в пресс-службе Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала. Конкретно в этой сфере значительная часть работодателей требовала прививку, а возможность привиться у гастарбайтеров появилась в столице только в середине лета. В итоге получилось, что на 94 работодателя приходится в среднем 33 работника, заключили в ассоциации.

Отмечается в городе за последние полгода и снижение в 2,5 раза официальной безработицы, отметили в пресс-службе городского центра занятости "Моя работа". Так, в конце 2020 года было около 97 тысяч зарегистрированных безработных, а сейчас их примерно 40 тысяч. Вот и в августе на рынке труда в Москве имеются "горячие" и доходные вакансии, поделились с "РГ" в пресс-службе сервиса "Работа.ру". В основном, конечно, в почете - топ-менеджеры. В частности, в компанию по производству теплового оборудования искали наемного генерального директора.

Он должен иметь опыт управления командой от 300 человек, знать все бизнес-процессы и бухгалтерские программы. Зарплата складывается из оклада и процента с продаж. В общей сложности московский "топ" может претендовать на 600 тысяч рублей в месяц "чистыми". Но и обычные специалисты с ценными навыками не останутся в накладе. Например, одна частная стоматология предлагает имплантологу-новобранцу до 400 тысяч рублей в месяц. Кандидату на это место требуется опыт не менее трех лет и устойчивые профессиональные навыки.

В сфере домашнего персонала на 94 работодателя приходится лишь 33 работника с прививкой 

Технический директор по разработке корпоративного мессенджера в другой компании может претендовать на 275 тысяч рублей в месяц. Руководитель группы разработчиков в одном из крупнейших агрегаторов такси оценен в 250 тысяч рублей. Замыкают топ-5 самых высоких московских зарплат августа вакансии разработчика С++ и холодильщика в крупной ремонтной организации - они также могут претендовать на жалование в четверть миллиона рублей.

Экономика Работа Вакцинация от коронавируса

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