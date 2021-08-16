На Украине экзамен на владение украинским языком сдали 7,5% чиновников

За первый месяц проведения на Украине экзамена на определение уровня владения украинским языком из 100 тысяч должностных лиц сдали только 7 652 человека. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные нацкомиссии по стандартам государственного языка.

"С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За первый месяц экзамен сдали 7652 человека", - проинформировали в комиссии. Как там обратили внимание, результаты экзамена хорошие, среди политиков и работников учреждений неучей нет.

На данный момент сертификаты получили только 3 412 человек - менее половины из сдававших экзамен. Дело в том, что результаты объявляются в течение 15 календарных дней после проверки, тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальную работу - экзаменаторы.

Как отмечается, провалили проверку на знание языка только 2 процента чиновников. Большинство же подтвердили свободное владение украинским языком.

Наличие сертификата после недавних изменений законодательства стало обязательным для поступления на государственную службу.