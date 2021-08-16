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16.08.2021 19:37
Рубрика: В мире

На Украине экзамен на владение украинским языком сдали 7,5% чиновников

Текст: Юрий Когалов

За первый месяц проведения на Украине экзамена на определение уровня владения украинским языком из 100 тысяч должностных лиц сдали только 7 652 человека. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Фото: kinopoisk.ru
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"С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За первый месяц экзамен сдали 7652 человека", - проинформировали в комиссии. Как там обратили внимание, результаты экзамена хорошие, среди политиков и работников учреждений неучей нет.

На данный момент сертификаты получили только 3 412 человек - менее половины из сдававших экзамен. Дело в том, что результаты объявляются в течение 15 календарных дней после проверки, тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальную работу - экзаменаторы.

Как отмечается, провалили проверку на знание языка только 2 процента чиновников. Большинство же подтвердили свободное владение украинским языком.

Наличие сертификата после недавних изменений законодательства стало обязательным для поступления на государственную службу.

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