Небензя: РФ определит политику в отношении Кабула, исходя из действий талибов

Россия определит свою политику в отношении Афганистана исходя из тех действий, что предпримет движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

"Что касается дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий", - отметил постпред. Как заявил Небензя, "стремительный разворот стал неожиданностью для всех, включая тех, кто еще недавно заявлял о высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков"

По словам представителя России, на данном этапе поддаваться паническим настроениям не стоит. "Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения", - обратил внимание дипломат. Он призвал все стороны, вовлеченные в афганское урегулирование, и в дальнейшем воздерживаться от применения насилия.

Как заявил Небензя, Россию беспокоит сохраняющееся в Афганистане присутствие террористической угрозы, в том числе филиала запрещенной в РФ группировки ИГ, что ставит под удар безопасность соседних государств Центральной Азии. По словам постпреда РФ, существует риск проникновения террористов, "в том числе под видом беженцев", в Центральную Азию.