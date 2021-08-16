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16.08.2021 18:05
Рубрика: В мире

Немецкая молодежь отказывается служить в бундесвере

Текст: Екатерина Забродина
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Новый проект минобороны ФРГ по привлечению немецкой молодежи в ряды бундесвера терпит неудачу. Спустя несколько месяцев после запуска программы добровольческой военной службы в подразделении нацбезопасности примерно четверть новобранцев отказались от участия в ней. Об этом сообщает Spiegel online со ссылкой на доклад ведомства.

Фото: HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP
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Вдохновить молодое поколение немцев на защиту родины мечтала лично министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Вообще-то она выступает за возвращение в Германии воинской повинности, отмененной в 2011 году, но пока приходится довольствоваться волонтерскими призывами. И вот в дополнение к классическому набору добровольцев этой весной стартовала принципиально новая программа под лозунгом "Твой год для Германии", ориентированная на службу именно внутри страны.

Солдаты, проходящие обучение, должны быть дислоцированы и тренироваться по месту жительства. Отправка новобранцев за рубеж исключена. Подразделение призвано укрепить резерв бундесвера для кризисных случаев, таких как пандемия "короны" или наводнения, с которыми недавно столкнулась страна. Первый этап базовой и специальной подготовки длится всего семь месяцев. Еще шесть месяцев резервной службы растягиваются на следующие шесть лет. В бундесвере надеялись, что желающих служить на столь гибких условиях будет немало, но ошиблись. Уже после первого курса, стартовавшего в апреле, 30 процентов потенциальных защитников родины отказались продолжать обучение. На втором этапе, начавшемся в июле, отсеялись 17 процентов добровольцев. Среди самых частых причин, зафиксированных бундесвером, назывались "долгое отсутствие дома" и "индивидуальное перенапряжение".

"Молодежь часто представляет себе все иначе, чем есть на самом деле", - признала Крамп-Карренбауэр.

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