В Турции найдены неопознанные саркофаги, взволновавшие ученых

В Турции археологи объявили о важном открытии, которое может пролить новый свет на историю этого государства. В городе Битлисе найдены древние саркофаги сельджуков, которые буквально взволновали исследователей.

Как сообщает Daily Sabah, открытие было сделано при проведении археологических раскопок и реставрационных работ на кладбище Сельджук Мейдан в районе Ахлат в восточной части Турции. Оно расположено в городе Битлисе. В ходе работ археологи обнаружили два так называемых сандука - тип саркофагов, которые в турецко-исламской традиции размещались поверх оригинальных могил выдающихся людей.

Уже сам факт находки сандуков взволновал ученых, ведь это означает, что под саркофагами находятся могилы людей, которые оставили яркий след в истории. Интриги добавляет и тот факт, что Сельджук Мейдан является крупнейшим турецко-исламским кладбищем в мире. Его площадь составляет 210 га, на нем насчитывается почти 10 тысяч известных надгробий.

По словам Илтера Игита из Университетп Битлис-Эрен, находки пока датированы только по украшающему саркофаги орнаменту и текстам, которые выгравированы на их крышках. Ученые считают, что сандуки относятся к XIII или XIV веку, но более точно их возраст позволит определить дальнейший лабораторный анализ.

На данный момент могилы остаются неопознанными, но эксперты уже начали работать над расшифровкой текстов на крышках сандуков. Надгробия оказались частично расколотыми, а надписи местами стерлись, поэтому исследователям предстоит кропотливая реставрационная работа. Она позволит установить имена владельцев захоронений, которые при таких ритуалах обязательно указывались в погребальных текстах.

"Георадиолокационные исследования, проведенные ранее отделом раскопок кладбища Сельджук Мейдан, доказали, что под землей могут находиться многочисленные неизвестные сандуки, - резюмирует Игит. - Пока мы не можем сказать, кому они принадлежат, потому что многие надгробия разбиты. Мы находим куски надгробий во время работ по очистке почвы, которые проводим вокруг могил. Возможно, составляя их вместе, мы сможем определить, кому принадлежат могилы".