Партии разыграли места в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Четырнадцать партий, принимающих участие в выборах, разыграли номера в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва.

Процедура прошла в понедельник в Центризбиркоме в атмосфере светского раута: представители политических сил собирались в атриуме здания комиссии под живую музыку. С последними тактами бессмертного хита You re my heart, you re my soul в джазовой обработке они расселись по местам, и жеребьевка началась. Сотрудники аппарата ЦИК загрузили в лототрон непрозрачные шары с номерами по числу участников выборов. Единицу вытянула КПРФ, причем ее представитель первым подошел к лототрону. Второй шар достала партия "Зеленые" и получила номер два, после чего глава ЦИК Элла Памфилова предложила еще раз прокрутить барабан - на всякий случай. Третий номер достался ЛДПР. А дальше - свои места получили и другие партии.

По окончании жеребьевки представители партий расписались в протоколе об итогах, а также на баннере с символикой выборов - на память.

Представители политических объединений остались в целом довольны результатами жеребьевки. Так, например, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак увидел скрытый символизм в полученной цифре пять. "Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы", - считает он. "Безусловно, мы довольны сегодняшней жеребьевкой. Мы попали точно в пятерку. Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе", - добавил парламентарий.

Представитель Партии роста предприниматель Сергей Капчук также обратил внимание на особый смысл результата жеребьевки. "Мы вытянули номер восемь. Это знак бесконечности и это символично, поскольку у нашей партии далеко идущие планы", - сказал он.

В ЛДПР сразу увидели преимущества третьей позиции. "Это избирателю легче ориентироваться. Цифра один - они ее пропускают. Два - тоже, в школе, ассоциации могут быть такие. Три - это более прагматично и уже можно поставить галочку", - заявил РИА Новости лидер партии Владимир Жириновский.

В Партии пенсионеров, которая вытянула последний, четырнадцатый номер, также оценили его плюсы. Зампред партии Владимир Ворожцов отметил, что когда-то последнее место занимала графа "Против всех". По его мнению, избиратель обязательно обратит внимание на последнюю строчку в бюллетене.

"Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, хотя, конечно, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании", - отметила Элла Памфилова. Она добавила, что Центризбирком со своей стороны сделает все возможное, чтобы результат выборов был "абсолютно адекватен волеизъявлению граждан, чтобы в его достоверности никто не сомневался".

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоятся в Единый день голосования 17-19 сентября. Каждый избиратель получит два бюллетеня: для голосования за партийные списки (его сегодня сформировал ЦИК) и для голосования за кандидатов в одномандатных округах (текст утверждают окружные комиссии, фамилии участников размещаются в алфавитном порядке). Одновременно будут избраны главы двенадцати регионов страны и новые составы 39 заксобраний субъектов Федерации.

Выборы-2021

В итоге порядок партий в избирательном бюллетене будет таким:

1 - КПРФ

2 - "Зеленые"

3 - ЛДПР

4 - "Новые люди"

5 - "Единая Россия"

6 - "Справедливая Россия - За правду"

7 - "Яблоко"

8 - Партия роста

9 - Российская партия свободы и справедливости

10 - "Коммунисты России"

11 - "Гражданская платформа"

12 - "Зеленая альтернатива"

13 - "Родина"

14 - Партия пенсионеров.