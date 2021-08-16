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16.08.2021 12:28
Рубрика: Власть

Партия Роста предложила другим силам обсудить совместное наблюдение на выборах

Текст: Дмитрий Гончарук

Партия Роста предложила другим политическим силам, которые будут участвовать в сентябрьских выборах, обсудить возможность совместного наблюдения на избирательных участках.

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"Партия Роста предлагает участвующим в выборах партиям в срок до 25 августа обсудить возможность совместных действий по наблюдению на избирательных участках", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

В партии считают, что следует составить список регионов и территорий, которые вызывают наибольшую тревогу с точки зрения возможного административного воздействия на официальные результаты выборов. Кроме того, там предлагают выработать оптимальный механизм действий по окончании закрытия избирательных участков для получения информации о данных итоговых протоколов, а также механизм обеспечения взаимной открытости и координации действий по наблюдению.

"Мы особенно рассчитываем на отклик со стороны партий "Яблоко" и "Новые люди", в ходе предыдущих избирательных кампаний заявлявших о важности процесса наблюдения. Уверены, что такие совместные усилия позволят ограничить попытки корректирования итогов выборов в пользу какой-либо из партий", - подчеркивается в сообщении.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

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