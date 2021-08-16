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Рубрика: В мире

Персонал посольства США в Кабуле полностью эвакуирован в аэропорт

Персонал посольства США в Афганистане полностью эвакуирован в аэропорт Кабула, который охраняют американские военные. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя госдепа Нэда Прайса.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудников американской дипмиссии переводят из соображений безопасности в аэропорт афганской столицы, флаг США над зданием дипмиссии был снят.

По данным агентства Reuters, большинство сотрудников диппредставительств западных стран покинули Кабул. В столице остаются лишь некоторые представители вспомогательного персонала.

По заявлениям США, в ближайшие дни будут вывезены тысячи американских граждан, нанятых на месте сотрудников миссии США в Кабуле и их семей, а также других особо уязвимых афганских граждан.

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