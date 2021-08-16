Персонал посольства США в Кабуле полностью эвакуирован в аэропорт

Персонал посольства США в Афганистане полностью эвакуирован в аэропорт Кабула, который охраняют американские военные. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя госдепа Нэда Прайса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудников американской дипмиссии переводят из соображений безопасности в аэропорт афганской столицы, флаг США над зданием дипмиссии был снят.

По данным агентства Reuters, большинство сотрудников диппредставительств западных стран покинули Кабул. В столице остаются лишь некоторые представители вспомогательного персонала.

По заявлениям США, в ближайшие дни будут вывезены тысячи американских граждан, нанятых на месте сотрудников миссии США в Кабуле и их семей, а также других особо уязвимых афганских граждан.